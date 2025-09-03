Pariz produžio sezonu kupanja u Seni: Broj kupača blizu 100.000

Po prvi put posle više od jednog veka, stanovnici i posetioci Pariza mogu da se kupaju u Seni, i to na zvanično uređenim lokacijama. Zahvaljujući ogromnom interesovanju i gotovo 100.000 kupača, sezona je produžena do sredine septembra.

Oko 100.000 ljudi već je iskoristilo priliku da se kupaju na tri zvanična mjesta za kupanje u rijeci Seni, od kada je u julu ponovo otvorena (po prvi put poslije 1923. godine), potvrdila je gradonačelnica Pariza.

Zbog velikog interesovanja javnosti, produžena je i sezona kupanja.

Sezona je prvobitno trebala da se završi krajem avgusta, ali gradonačelnica An Idalgo najavila je da će mjesta kod Ajfelove kule i u četvrti Bersi ostati otvorena duže, odgovarajući na zahteve građana.

"Gotovo 100.000 kupača je ovog leta uživalo u Seni, a povodom ovog izuzetnog uspjeha, odlučila sam da sezonu produžimo", napisala je Idalgo na društvenoj mreži Bluesky.

Mjesto kod Ajfelove kule biće otvoreno do 7. septembra, dok će veći prostor za kupanje u Bersi raditi do 14. septembra. Treća lokacija, kod ostrva Ile Sen-Lui, zatvorena je, kako je i planirano 31. avgusta.

"Sjajna vijest za sve koji su ovo mjesto izabrali za letnju oazu, i posljednja šansa za one koji još nisu isprobali kupanje", poručila je Idalgo.

Saradnik gradonačelnice, Piere Rabadan, ističe da je broj kupača razbio skeptike.

"Prije dva meseca mnogi su tvrdili da niko neće doći i da projekat neće uspjeti. Ove brojke potvrđuju postojanje stvarne potražnje, posebno tokom vrućih dana", kazao je on.

Produženje sezone koštaće grad oko 330.000 evra. Prethodnih sedmica, obilne kiše su primorale privremeno zatvaranje lokacija za kupanje, uključujući i neposredno poslije otvaranja u julu.

Pariški kanalizacioni sistem iz 19. veka često se preliva tokom kiša, što vodi do prodora otpadnih voda u Seni. Srećom, ovog leta, nova akumulaciona rezervoarska postrojenja uspješno su zadržavala višak kišnice, bez prelivanja u reku.

Ovaj pionirski potez smatra se jednim od najvažnijih nasljedstava Olimpijskih igara u Parizu 2024, kada su takmičenja u otvorenoj vodi održana baš u Seni. Pre Igara, vlasti su uložile oko 1,4 milijarde evra u poboljšanje kvaliteta vode -- ulaganja koja su omogućila povratak kupača.

