logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pariz produžio sezonu kupanja u Seni: Broj kupača blizu 100.000

Pariz produžio sezonu kupanja u Seni: Broj kupača blizu 100.000

Autor mondo.ba
0

Po prvi put posle više od jednog veka, stanovnici i posetioci Pariza mogu da se kupaju u Seni, i to na zvanično uređenim lokacijama. Zahvaljujući ogromnom interesovanju i gotovo 100.000 kupača, sezona je produžena do sredine septembra.

Pariz produžio sezonu kupanja u Seni Izvor: Gvg / Panoramic / Profimedia

Oko 100.000 ljudi već je iskoristilo priliku da se kupaju na tri zvanična mjesta za kupanje u rijeci Seni, od kada je u julu ponovo otvorena (po prvi put poslije 1923. godine), potvrdila je gradonačelnica Pariza.

Zbog velikog interesovanja javnosti, produžena je i sezona kupanja.

Sezona je prvobitno trebala da se završi krajem avgusta, ali gradonačelnica An Idalgo najavila je da će mjesta kod Ajfelove kule i u četvrti Bersi ostati otvorena duže, odgovarajući na zahteve građana.

"Gotovo 100.000 kupača je ovog leta uživalo u Seni, a povodom ovog izuzetnog uspjeha, odlučila sam da sezonu produžimo", napisala je Idalgo na društvenoj mreži Bluesky.

Mjesto kod Ajfelove kule biće otvoreno do 7. septembra, dok će veći prostor za kupanje u Bersi raditi do 14. septembra. Treća lokacija, kod ostrva Ile Sen-Lui, zatvorena je, kako je i planirano 31. avgusta.

"Sjajna vijest za sve koji su ovo mjesto izabrali za letnju oazu, i posljednja šansa za one koji još nisu isprobali kupanje", poručila je Idalgo.

Saradnik gradonačelnice, Piere Rabadan, ističe da je broj kupača razbio skeptike.

"Prije dva meseca mnogi su tvrdili da niko neće doći i da projekat neće uspjeti. Ove brojke potvrđuju postojanje stvarne potražnje, posebno tokom vrućih dana", kazao je on.

Produženje sezone koštaće grad oko 330.000 evra. Prethodnih sedmica, obilne kiše su primorale privremeno zatvaranje lokacija za kupanje, uključujući i neposredno poslije otvaranja u julu.

Pariški kanalizacioni sistem iz 19. veka često se preliva tokom kiša, što vodi do prodora otpadnih voda u Seni. Srećom, ovog leta, nova akumulaciona rezervoarska postrojenja uspješno su zadržavala višak kišnice, bez prelivanja u reku.

Ovaj pionirski potez smatra se jednim od najvažnijih nasljedstava Olimpijskih igara u Parizu 2024, kada su takmičenja u otvorenoj vodi održana baš u Seni. Pre Igara, vlasti su uložile oko 1,4 milijarde evra u poboljšanje kvaliteta vode -- ulaganja koja su omogućila povratak kupača.

(EUpravo zato/AFP/Lemonde.fr)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Pariz Sena

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA