Koji evropski gradovi su najbezbjedniji, gdje "nije pametno šetati bez pratnje? Građani iz prve ruke dali sud i savjete

Zvanični policijski izvještaji evropskih država ukazuju da se u određenim gradovima beleži porast nasilja, dok je u drugim dobra organizacija na državnom nivou doprinijela osjećaju bezbjednosti, kao i smanjenju krivičnih djela

Izvor: Shutterstock

Iako poznat kao centar evropskih institucija i grad koji nudi prilike, raznolikost i urbani život, Brisel se sve češće suočava sa pitanjima bezbjednosti.

Dok neki stanovnici, naročito u mirnijim kvartovima, kažu da se osećaju sigurno, drugi izražavaju zabrinutost zbog porasta nasilnih incidenata u gradu.

Ema, švedska domaćica čiji suprug radi za evropsku trgovačku kompaniju, kaže da se osjeća sigurno živeći u Briselu, ali za Brisel Tajms dodaje da ne ide u centar grada ili pak to čini rijetko jer sve što joj je potrebno ima u svom kraju ("Woluwe-Saint-Pierre"), koji opisuje kao miran i bezbjedan.

Sličan stav ima i August, Norvežanin koji radi u EU za odnose sa javnošću, živi u Ikselsu, za koji smatra da je "bezbjedan i siguran za život".

Međutim, ne dijele svi stanovnici ovaj osjećaj.

Suprotno ovim stavovima, javila se Klara, francuska lobistkinja koja radi za "Uccle". Ona smatra da je Brisel veoma nesiguran i da će, upravo uz tog razloga, kada njene ćerke malo drastu, morati da se presele zbog bezbjednosti.

Ljudi na ulicama Brisela

Izvor: Shutterstock

Prošle godine, nasilni incidenti u Briselu su postali sve učestaliji. Samo ovog ljeta prijavljeno je više od 20 pucnjava u kvartovima Anderleht i Molenbek, uz dodatne incidente kasnije tokom godine.

Za zaposlene u EU, Brisel ostaje važan profesionalni centar, ali svakodnevna neizvjesnost u određenim dijelovima grada podstiče mnoge da razmišljaju o svojim dugoročnim planovima i mjerama predostrožnosti.

Koji evropski gradovi su najbezbjedniji?

Dok Brisel beleži porast nasilnih incidenata, situacija u drugim evropskim gradovima pokazuje različite trendove.

Nedavno istraživanje, kao dio Safest Destinations Indexa, rangirao je gradove na osnovu trenutnog nivoa kriminala, promjene njegove stope u posljednjih pet godina, percepcije javnosti o sigurnosti, kao i infrastrukturnih faktora poput osvetljenosti ulica i brzog pristupa hitnim službama.

Među bezbjednim gradovima našla se Varšava, koja je prošla kroz značajnu modernizaciju. Danas se ističe dobro osvijetljenim ulicama, razvijenim javnim prevozom i vidljivim policijskim prisustvom, naročito u centralnim zonama. Stabilna ekonomija, niska nezaposlenost i konstantno mali nivo kriminala doprinose osećaju sigurnosti kod svih koji je posjećuju.

Prag, Češka

Izvor: Šimánek Vít / ČTK / Profimedia

Slična situacija je u Pragu, gde policija aktivno patrolira turističkim zonama, a video-nadzor smanjuje broj sitnih krađa. Posjetioci se bez bojazni kreću i noću, dok stanovnici njeguju tradiciju gostoprimstva.

U Parizu, iako su podaci o nasilju ograničeni, francuski ministar unutrašnjih poslova je tokom Olimpijskih igara 2024. godine izjavio da je sitni kriminal smanjen zahvaljujući povećanoj prisutnosti policije.

Ipak, na turističkim forumima preovlađuju komentari, kako turista tako i stanovnika Pariza, koji upozoravaju da u određene ulice ne treba ići bez pratnje ili u kasnim večernjim satima "zbog sopstvene bezbjednosti". Slične poruke mogu se čuti i za Berlin, koji bilježi značajno više kriminalnih djela. Prema podacima berlinske policije, u 2024. godini registrovano je više od 539.000 slučajeva, što je gotovo 1.500 dnevno. Ipak, turistički radnici navode da to nipošto ne bi trebalo da demotiviše turiste da upoznaju lepote ove evropske metropole.

Amsterdam, iako generalno smatran sigurnim gradom, zabeležio je porast broja ubistava sa 1,1 na 2,1 na 100.000 stanovnika u 2024. godini. Ipak, podaci pokazuju da i pored toga građani imaju poverenja u policiju, kao i da se na državnom nivou radi na "stvaranju osjećaja sigurnosti".

