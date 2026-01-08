Kako izgleda putovanje na Grenland? Divljina gigantskih ledenjaka, a kitovi na dohvat očiju i u tanjiru

O Grenlandu svi pričaju, a ovo su iskustva koja turisti ne zaboravljaju.

Grenland je možda sada u mračnim dubinama zime, ali predsjednik SAD, Donald Tramp, još jednom je izvukao arktičko ostrvo sa 56.000 uglavnom Inuita, na pola puta između Njujorka i Moskve, iz njegove zaleđene anonimnosti. Ponovo se pokrenula priča o američkoj kontroli, piše "Si-En-En".

"Nama treba Grenland. Trenutno je toliko strateški važan", rekao je Tramp novinarima na Air Force One u nedjelju, dan nakon što je pokrenuo američki napad na Venecuelu i zadržao njenog predsjednika, Nikolasa Madura.

"Treba nam Grenland sa aspekta nacionalne bezbjednosti, a Danska to neće moći da obezbjedi", dodao je američki predsjednik.

Prije nego što su Tramp i geopolitički faktori bacili Grenland u globalnu pažnju, ostrvo je već počelo da se pojavljuje kao turistička destinacija, a oni koji ga posjećuju, otkrivaju da ostrvo čini netaknuta, divlja priroda bogata domorodačkom kulturom.

Nepristupačan ledeni pokrivač, dubok nekoliko kilometara, prekriva 80 odsto Grenlanda, primoravajući Inuite da žive duž obala u šareno obojenim zajednicama. Ovde provode surove, hladne zime loveći foke na ledu pod sjevernim svjetlima u gotovo stalnoj tami. Ipak, ovih dana mogu da se oslone i na lokalne prodavnice.

Stanovništvo od svega 3.500 ljudi naseljava obalu divlje strane Grenlanda.

Ilulisat je simpatično ribarsko mjesto poznato po ribolovu halibuta i škampa, smješteno u uvali tamnog kamena gdje posjetioci mogu da sede u pabovima i uživaju u zanatskim pivima filtriranim kroz ledene blokove stare 100.000 godina.

Ovo je mjesto koje oduzima dah. UNESCO-ov svetski prirodni spomenik Icefjord, gdje ledeni bregovi veličine nebodera izlaze iz ledenog pokrivača Grenlanda i plutaju poput ukletih brodova u okolnom Disko zalivu. Mali čamci vode posetioce da plove među veličanstvenim flotilama ledenih bregova, ali ne previše blizu.

"Jednom sam bio na svom čamcu i video kako se jedan od ovih ledenih bregova prepolovio. Delovi su pali nazad u more i stvorili ogromni talas. Nisam ostao dugo tamo", rekao je Dejvid Karlsen, kapetan turističkog čamca.

Drugi divovi Disko zaliva su kitovi. Posmatranje kitova je izvanredno duž cijele krševite obale Grenlanda. Ovde se kitovi i jedu. Posjetioci ne bi trebalo da budu iznenađeni ako probaju tradicionalni grenlandski specijalitet mattak - kožu i masnoću kitova, koja po ukusu podsjeća na žvaku.

Zapadna obala je posebno popularna za krstarenja, najčešće iz Severne Amerike ili Islanda. I dok je krstarenje Grenlandom počelo kao avanturistička niša, sada je postalo "mejnstrim". Pomračenje Sunca 2026. takođe će povećati broj posjetilaca. Na primer, Eyos Expeditions organizuje ekskluzivno krstarenje oko Grenlanda kako bi gosti bili u zoni totalnog pomračenja.

Zapadna obala Grenlanda je posebno popularna za krstarenja.

Trenutno je najtraženije istraživanje divlje strane Grenlanda. Prima daleko manje turista, sa surovom, dramatičnom obalom fjordova kroz koja plutaju ledeni bregovi. Nema puteva, a stanovništvo od svega 3.500 ljudi naseljava obalu.

Za kretanje zimi, Inuiti sada više koriste motorne sanke, iako i dalje čuvaju pseće sanke. Tokom zime nude izlete sa psima hrabrim posjetiocima, obučeni toplo protiv jakih hladnoća. Ovi izleti mogu da traju sat vremena. Najlepša atrakcija zime, međutim, je posmatranje sjevernog svjetla. Uz malo urbanog svetlosnog zagađenja, Grenland je tamno platno za spektakularne prikaze, a odmor za posmatranje aurora borealis postaje sve popularniji.

Život se ovde definitivno mijenja. Klimatska kriza topi ledeni pokrivač i Grenland bi mogao da postane figura u geopolitičkoj šahovskoj igri. A za sada, blještava pažnja međunarodne javnosti može da stavi u fokus jednu od najdivljijih turističkih destinacija na Zemlji. Da li biste je posjetili?

