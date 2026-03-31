Putovanja sve skuplja: Avio-kompanije dižu cijene i smanjuju broj letova

Zbog naglog rasta cijena nafte izazvanog sukobima na Bliskom istoku, avio-kompanije širom svijeta podižu cijene karata i ukidaju letove.

Stručnjaci upozoravaju da bi visoke cijene karata mogle da potraju mjesecima, čak i ako dođe do smirivanja situacije.

Dodatni problem predstavlja i povećana potražnja za rutama koje zaobilaze Bliski istok i zemlje Zaliva, što dodatno podiže cijene putovanja.

Stručnjak za avio-industriju Rigas Doganis ocenjuje da se avio-kompanije nalaze pred velikim izazovom.

"S jedne strane moraće da snižavaju cijene kako bi podstakle tražnju koja slabi, a s druge ih visoki troškovi goriva primoravaju da ih povećavaju, što je prava savršena oluja", rekao je on.

Ko podiže cijene?

Rat između SAD, Izraela i Irana doveo je do naglog rasta cijena nafte, između ostalog zbog napada na rafinerije i otežanog transporta kroz Ormuski moreuz, što direktno utiče na poskupljenje avionskog goriva.

Među kompanijama koje su već povećale cijene karata nalaze se Cathay Pacific, AirAsia i Thai Airways.

Iz Cathay Pacifica navode da su troškovi goriva ovog mjeseca čak duplo veći u odnosu na prethodni period, zbog čega su već uveli više takse za gorivo na svim letovima.

AirAsia je saopštila da će privremeno povećati cijene karata i dodatne naknade, uz mogućnost korekcije u zavisnosti od tržišta.

Thai Airways očekuje poskupljenje karata od 10 do 15 odsto, dok je australijski Qantas već povećao cijene u zavisnosti od destinacije.

Skandinavska kompanija SAS uvela je "privremeno prilagođavanje cena", a Air New Zealand je već podigao cijene karata na domaćim i međunarodnim linijama.

S druge strane, neke kompanije poput Lufthanse i Ryanaira, koje su ranije obezbijedile gorivo po unapred ugovorenim cijenama, zasad su donekle zaštićene od naglih poskupljenja.

Hiljade letova se ukidaju

Zbog problema sa snabdjevanjem avionskim gorivom, pojedine zemlje i kompanije već smanjuju broj letova.

Vijetnamske vlasti upozoravaju na moguće nestašice goriva, dok je Vietnam Airlines najavio privremeno ukidanje više linija od 1. aprila, čime će nedeljno biti otkazana 23 leta.

Američki United Airlines planira da u kratkom roku otkaže oko 5 odsto planiranih letova. Direktor kompanije Skot Kirbi ističe da su cijene avionskog goriva u posljednje tri nedjelje više nego udvostručene.

"Ako se ovakav trend nastavi, to bi značilo dodatnih 11 milijardi dolara troškova godišnje samo za gorivo", upozorio je on.

I skandinavski SAS najavio je otkazivanje najmanje hiljadu letova u aprilu zbog rasta troškova, uz mogućnost dodatnih smanjenja nakon Uskrsa.

Istovremeno, konkurentske kompanije pokušavaju da popune praznine. Norwegian je najavio dodatne letove kako bi preuzeo dio putnika.

Air New Zealand takođe smanjuje kapacitete i već je otkazao oko 1.100 letova, što će pogoditi približno 44.000 putnika.

U takvim okolnostima, putnici mogu da očekuju skuplja putovanja i manji izbor letova u narednom periodu, dok avio-industrija pokušava da se izbori sa jednim od najvećih izazova poslednjih godina.

