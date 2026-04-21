Digitalni detoks u divljini: Ovo su najljepši nacionalni parkovi Evrope

Nova rang-lista otkriva 75 najnetaknutijih nacionalnih parkova u Evropi.

Ako ovog ljeta želite da se potpuno "isključite" iz urbanog života i uronite u prirodu, u pejzaže koje je čovjek jedva dotakao i u kojima žive stotine vrsta ptica, nova rang-lista najnetaknutijih nacionalnih parkova u Evropi mogla bi da vam posluži kao odličan vodič.

Lista obuhvata 75 evropskih nacionalnih parkova koji su ocijenjeni prema broju zaštićenih zona, biodiverzitetu i nivou vještačkog osvjetljenja, a na samom vrhu nalazi se Nacionalni park Rila u Bugarskoj.

Ovaj park, smješten na oko 1.400 metara nadmorske visine, ima 28 zaštićenih područja i poznat je po čuvenim Sedam Rilskih jezera, glacijalnim basenima okruženim gustim borovim šumama smaragdno zelene boje.

Pored prirodnih ljepota, park privlači i planinare i bicikliste zbog zahtevnog planinskog reljefa i vijugavih staza kroz divljinu.

Na drugom mjestu nalazi se španska Sijera Nevada, planinski masiv koji kombinuje evropske i afričke prirodne karakteristike.

Zbog velikih visinskih razlika, posjetioci u relativno kratkom razmaku mogu da pređu put od snježnih vrhova do mediteranske obale, što ovaj park čini posebno atraktivnim za bicikliste i planinare.

Treće mjesto zauzima Nacionalni park Triglav u Sloveniji, koji je poznat po aktivnom odmoru i vodenim sportovima. Posjetioci mogu da se spuštaju rekom Sočom dugom 138 kilometara ili da istražuju Julijske Alpe.

Na četvrtom mjestu je još jedan španski park - Kabanjeros, koji se izdvaja po bogatstvu biodiverziteta.

U njemu živi više od 220 vrsta ptica, uključujući španskog carskog orla i crnog supa, a predstavlja jedan od najbolje očuvanih mediteranskih ekosistema u Evropi.

Top pet zatvara austrijski Nacionalni park Hohe Tauern, najveći u Alpima i jedan od najvećih u srednjoj Evropi.

Ovaj park obuhvata više od 185.000 hektara, sa preko 300 glečera i više od 30 planinskih vrhova viših od 3.000 metara, uključujući i najviši vrh Austrije, Grosglokner.

Iako su najviše pozicije zauzeli centralnoevropski i južnoevropski parkovi, nordijske zemlje dominiraju po veličini. Finska i Švedska imaju neke od najvećih parkova u Evropi, poput Urho Kekonen i Lemmenjoki u Finskoj, kao i Fulufjeljet i Abisko u Švedskoj.

Njihova posebnost je gotovo potpuno odsustvo veštačkog osvetljenja, što omogućava izuzetno čisto noćno nebo i idealne uslove za posmatranje zvezda.

Francuska i Italija prednjače kada je riječ o planinskim parkovima na velikim nadmorskim visinama, dok Njemačka takođe ima više nacionalnih parkova u top 75, ali su nešto slabije rangirani zbog većeg uticaja ljudskih aktivnosti.

(EUpravo zato/euronews.com)