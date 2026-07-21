Da li je ovo zaista najružniji grad u Evropi? Hiljade turista ga svake godine posjećuje da se uvjere svojim očima

Kada se povede priča o najružnijim evropskim gradovima, među prvima se gotovo uvijek pominje jedan belgijski grad. Da li ste već čuli za Šarlroau?

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Grad Šarlroa u Belgiji, koji se nalazi oko 50 kilometara južno od Brisela, već decenijama je predmet šala, negativnih komentara, pa čak i medijskih lista najmanje privlačnih evropskih destinacija.

Šarlroa je tokom 19. i 20. vijeka važio za jedan od najvažnijih evropskih centara rudarstva i teške industrije. Rudnici uglja i fabrike stakla doneli su gradu ekonomski procvat, ali i ozbiljne posljedice po životnu sredinu.

Kada je industrija u drugoj polovini 20. vijeka počela da propada, iza nje su ostale zatvorene fabrike, napušteni rudnici i veliki broj nezaposlenih stanovnika.

Upravo su prizori ogromnih industrijskih kompleksa, sivih betonskih blokova i zapuštenih područja stvorili sliku grada po kojoj ga mnogi i danas prepoznaju.

Priča ima i drugu stranu

Posljednjih godina Šarlroa se ubrzano menja. Gradske vlasti ulažu milione evra u obnovu centra, javnih površina i kulturnih ustanova. Nekadašnje industrijske zgrade dobijaju novi život i pretvaraju se u muzeje, galerije, poslovne prostore i kulturne centre.

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Posebno je zanimljiva i gradska scena ulične umjetnosti. Veliki murali ukrašavaju brojne zgrade i gradu daju moderan i kreativan karakter. Upravo zbog toga Šarlroa postaje sve zanimljivija destinacija za ljubitelje urbane fotografije i industrijskog naslijeđa.

Industrijska "ljepota"

Ono što jedni smatraju ružnim, drugi doživljavaju kao autentično. Zarđale konstrukcije, stari dimnjaci i napuštene fabrike pričaju priču o periodu kada je ovaj grad bio jedan od najvažnijih industrijskih centara Evrope. Upravo takva mjesta imaju poseban šarm za posjetioce koje zanimaju istorija, arhitektura i urbani razvoj.

Moglo bi se zaključiti da ovaj belgijski grad dokazuje da ljepota nije uvijek povezana sa prizorima sa razglednica. Ponekad se krije i u pričama koje čuvaju stare fabrike. Potencijal titule "najružnijeg grada" za privlačenje dodatne pažnje na društvenim mrežama prepoznali su i brojni influenseri koji promovišu putovanja.

(MONDO)