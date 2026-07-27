Staza za najupornije: Put je dug 3.500 km, vodi kroz šest država sve do Jadrana i traje nekoliko mjeseci

Ovo nije obična planinarska staza – ovo je evropska avantura od koje zastaje dah. Nova ruta duga 3.494 kilometra vodi kroz šest zemalja, devet puta "penje“ visinu Everesta i završava se na obali Jadranskog mora.

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Zamislite putovanje na kojem za nekoliko mjeseci prelazite pola Evrope, prolazite kroz guste šume, visoke planine, istorijske gradove i na kraju stižete do obale Jadranskog mora. Upravo takav izazov nudi nova planinarska ruta Wolf Trail, jedna od najdužih pješačkih staza na evropskom kontinentu.

Staza duga čak 3.494 kilometra povezuje obalu Baltičkog mora u Poljskoj sa italijanskim Trstom, a prolazi kroz šest država - Poljsku, Njemačku, Austriju, Švajcarsku, Sloveniju i Italiju.

Za one koji odluče da savladaju cijelu trasu biće potrebno između četiri i šest mjeseci hoda, jer osim ogromne udaljenosti ruta donosi i nevjerovatnih 78.400 metara ukupnog uspona, što je približno kao da se devet puta popnete na Mont Everest.

Od Baltika do Alpa i Dolomita

Putovanje počinje na poljskoj obali Baltičkog mora, na poluostrvu Hel, odakle staza vodi do grada Švinoujšće. Prvi dio rute dug je oko 428 kilometara i predstavlja uvod u veliki evropski pohod.

Najduža etapa proteže se kroz Njemačku i Švajcarsku, u dužini od gotovo 1.930 kilometara. Planinari će prolaziti kroz različite pejzaže, od severnih predjela Nemačke do alpskih područja na jugu.

Nakon toga slijedi prelazak kroz Alpe, preko regiona Algau do Insbruka u Austriji, a završni dio vodi poznatom rutom Via Alpina, kroz spektakularne italijanske Dolomite i slovenački Nacionalni park Triglav.

Predivan pogled na prirodni rezervat Zelenci u Sloveniji, Triglav

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Veliko putovanje završava se u Trstu, gradu na obali Jadranskog mora.

Izazov koji zahtijeva dobru pripremu

Iako zvuči kao avantura iz snova, Wolf Trailnije namijenjen samo šetnji već ozbiljnom višemjesečnom poduhvatu. Zbog velikih visinskih razlika i zahtevnih planinskih dionica, planinari moraju pažljivo da biraju vrijeme polaska.

Poseban oprez preporučuje se tokom zimskih mjeseci, jer su alpski delovi rute od oktobra do marta izloženi snežnim olujama i teškim vremenskim uslovima.

Staza osmišljena tako da planinari mogu bezbjednije da putuju

Bezbjednost rute provjerila je kanadska stručnjakinja za dugoprugaško pješačenje Loren Rerik, koja je ocijenila da je staza dobro organizovana i da uz odgovarajuću pripremu ne bi trebalo da predstavlja problem za iskusne planinare.

Projekat je pokrenula kompanija Jack Volfskin, poznata po opremi za boravak u prirodi, sa idejom da promoviše takozvani "thru-hiking", prelazak veoma dugih ruta u kontinuitetu, uz snabdijevanje i odmor tokom puta.

Pošto su pravila kampovanja u mnogim evropskim zemljama stroga, posebno u Njemačkoj, gdje je podizanje šatora van dozvoljenih mjesta kažnjivo, kreatori staze povezali su postojeće planinarske puteve u jednu veliku rutu koja vodi do predviđenih mjesta za noćenje.

To uključuje kampove, planinarske domove i smeštaje u selima i gradovima duž trase.

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Evropska staza za one koji traže više od odmora

Wolf Trail nije samo nova planinarska ruta, već pokušaj da se evropski pejzaži povežu u jednu veliku avanturu.

Za ljubitelje prirode, dugih putovanja i izazova, ova staza predstavlja priliku da upoznaju kontinent na potpuno drugačiji način, korak po korak, od sjevernih obala do Mediterana.

(M.A./EUpravo zato/index.hr)