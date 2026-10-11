Litvanija postaje sve popularnija destinacija za zdravstveni turizam, nudeći operacije do 70% jeftinije nego u Velikoj Britaniji.

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Prema pisanju britanskog lista "The Telegraph", pojedine privatne klinike u Litvaniji nude pakete koji obuhvataju operaciju, boravak u bolnici, fizikalnu terapiju i organizaciju prevoza, a neki pacijenti tokom oporavka imaju priliku i da upoznaju lokalnu kulturu i znamenitosti.

Litvanija, baltička zemlja koja je dugo bila u sjenci popularnijih evropskih destinacija, sve više privlači pažnju ljudi koji u inostranstvo putuju ne samo zbog odmora već i zbog medicinskih zahvata. Gradovi poput Kaunasa i Vilnjusa postaju sve popularniji među britanskim pacijentima, koji tamo odlaze na operacije kukova i koljena, ali i na estetskeintervencije, privučeni nižim cijenama i mogućnošću da medicinski tretman spoje sa boravkom u nekom od istorijskih evropskih gradova.

Vidi opis Zaboravite na Tursku, ova zemlja osvaja tržište zdravstvenog turizma: Operacije i do 70 odsto jeftinije Katedrala u Vilnjusu. Spomenik osnivaču Vilnjusa, vojvodi Gediminasu. Spomenik Vinkasu Kudirki, autoru litvanske himne. Kula ispred katoličke katedrale. Pravoslavna crkva, Svete Paraskeve. Katolička crkva Svetog Fransisa i Bernarda. Užupis Republika, deo grada koji je proglasio "nezavisnost" od Vilnjusa. Kraj reke Vilnje... Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 19 19 / 19

Jedan od primjera je Britanac Tom Kreg koji je u Litvaniju otputovao zbog ugradnje proteze kuka. Iako je u Kaunasu proveo 11 dana, njegovo putovanje se nije svelo samo na bolničku sobu i oporavak. Tokom boravka obišao je srednjovijekovni zamak, a nakon operacije uživao je u lokalnim specijalitetima sa partnerkom.

Za operaciju lijevog kuka u privatnoj klinici u Severnoj Irskoj bila mu je ponuđena cijena od 17.100 evra. U Litvaniji je za paket koji je obuhvatao dvije noći u bolnici i šest dana fizioterapije platio 9.170 evra. Kada je uračunao avionske karte, smještaj i ostale troškove, procijenio je da je uštedio više od 6.250 evra.

Litvanija privlači pacijente i zbog kraćih rokova za operacije

Rastu interesovanja doprinose i dugačke liste čekanja u britanskom javnom zdravstvenom sistemu. Penzionerka Rea Hjuston, stara 75 godina, odlučila je da potraži pomoć u Litvaniji nakon što je na operaciju koljena u okviru britanskog zdravstvenog sistema čekala čak 28 mjeseci.

Za robotizovanu ugradnju proteze koljena u Kaunasu platila je 9.910 evra, uz dodatnih 295 evra za avionsku kartu. Prema njenim riječima, čitav postupak mogao je da se organizuje u roku od tri nedjelje. Hjuston je navela da je nakon zahvata osjećala manje bolova nego poslije prethodne operacije drugog koljena, koju je imala u Britaniji, kao i da je zahvaljujući fizioterapiji brzo počela da hoda bez štaka.

Od operacija kukova i koljena do estetskih zahvata

Litvanija nije privlačna samo ljudima kojima su potrebne ortopedske operacije. Sve više pažnje privlači i među onima koji razmatraju estetske intervencije. Britanska frizerka i šminkerka Keri Ešvort izdvojila je nešto manje od 8.260 evra za paket koji je obuhvatao zatezanje stomaka, podizanje i smanjenje grudi, kao i liposukciju. Kako je navela, sličan paket u britanskoj privatnoj klinici koštao bi je tri do četiri puta više.

Vidi opis Zaboravite na Tursku, ova zemlja osvaja tržište zdravstvenog turizma: Operacije i do 70 odsto jeftinije Reka Neris koja "seče" Vilnjus horizontalno, na severu grada. Skejt park pokraj reke i košarkaški tereni na kojima se samo šutiraju trojke! Autobusi gradskog prevoza su pretežno stari. Noviji deo grada kojim dominiraju velike i moderne zgrade. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 12 12 / 12 AD

Prije nego što je donijela odluku, dvije godine je istraživala medicinske standarde u inostranstvu i razgovarala sa ljudima koji su već imali slične zahvate. Za Litvaniju se odlučila nakon što je prikupila informacije o tamošnjim klinikama, a iskustvo je opisala kao pozitivno, posebno ističući organizaciju, smještaj i pažnju osoblja.

Zašto se sve više govori o ovoj baltičkoj zemlji?

Jedan od razloga zbog kojih Litvanija privlači pacijente jeste to što je članica Evropske unije i podliježe evropskom regulatornom okviru za zdravstvenu zaštitu. Uz to, cijene pojedinih ortopedskih i estetskih zahvata, prema podacima koje navodi "The Telegraph", mogu da budu od 40 do 70 odsto niže nego u Velikoj Britaniji. List navodi i da je Litvanija među evropskim zemljama sa velikim brojem ljekara u odnosu na broj stanovnika, što se povezuje i sa istorijskim razvojem zdravstvenog sistema i tradicijom banjskog liječenja.

Pojedine klinike razvile su modele u kojima se operacija kombinuje sa organizovanim smještajem i rehabilitacijom, dok pacijentima prateća osoba može da iskoristi boravak za upoznavanje grada, restorana i lokalne kulture.

Takav pristup opisuje i 73-godišnji Grejam Gan, koji je u Kaunas došao na operaciju kuka. On i supruga Kerol boravak su posmatrali kao spoj medicinskog tretmana i putovanja, a tokom posjete upoznali su lokalne restorane i barove, pa čak i grupu studenata koji su ih pozvali da se pridruže njihovom kviz timu.

Gan je za operaciju u Britaniji dobio ponudu od 21.240 evra, dok je ukupne troškove putovanja u Litvaniju, prema sopstvenoj procjeni, očekivao da će završiti na oko 11.210 evra.

(Mondo)