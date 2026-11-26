Ako ste ljubitelj praznične zimske čarolije, ovo su destinacije koje bar jednom morate posjetiti.

Izvor: Balate.Dorin/Shutterstock

Evropski gradovi i ove zime pripremaju nezaboravan adventski ugođaj. Od tradicionalnih božićnih vašara i raskošnih instalacija do neobičnih prazničnih atrakcija, sve je podređeno stvaranju posebnog zimskog doživljaja.

Zimski mjeseci u Evropi već su godinama sinonim za adventska putovanja. Gradovi ispunjeni svjetlima, mirisima i muzikom postaju mjesta gdje se tradicija i savremenost susreću u najljepšem obliku. Advent nije samo vrijeme za kupovinu poklona, već i prilika za istraživanje kultura, ukusa i običaja koji evropskim gradovima daju poseban karakter.

Izdvojili smo sedam gradova koji će advent u Evropi 2026. pretvoriti u putovanje vrijedno planiranja!

Nirnberg, Njemačka: Tradicija koja grije srce

Nirnberški Christkindlesmarkt jedan je od najstarijih i najpoznatijih božićnih vašara na svijetu, a održava se od 27. novembra do 24. decembra 2026. na istorijskom trgu Hauptmarkt, ispred crkve Frauenkirhe. Oko 180 drvenih kućica sa crveno-bijelim nadstrešnicama stvara poseban praznični ambijent u srcu starog grada.

Istorija vašara dokumentovana je još u 17. vijeku, a tradicionalno ga otvara Christkind, anđeoska figura u zlatnom plaštu koja simbolično označava početak praznika. U ponudi su ručno izrađeni ukrasi, drvene igračke i čuveni nirnberški medenjaci (Nürnberger Lebkuchen), dok se vazduhom širi miris kobasica, kuvanog vina i prženih badema. Posebna atrakcija je Kinderweihnacht, dječiji vašar sa vrteškama i kreativnim radionicama. Nirnberg se od drugih destinacija razlikuje po iskonskoj jednostavnosti i odsustvu komercijalnog sjaja – ovdje je sve podređeno tradiciji i istinskom božićnom duhu.

Strazbur, Francuska: Prijestonica božićne čarolije

Strazbur, na granici Francuske i Njemačke, ponosno nosi titulu prijestonice Božića (Capitale de Noël). Njegov čuveni Christkindelsmärik, pokrenut još 1570. godine, najstariji je božićni vašar u Francuskoj. Krajem novembra istorijsko gradsko jezgro pod zaštitom UNESKO-a postaje središte prazničnih dešavanja koja traju do Badnjeg dana.

Na trgovima Kleber, Brolji i ispred katedrale Notr Dam raspoređene su stotine drvenih kućica sa rukotvorinama i tradicionalnim poslasticama iz regije Alzas, poput bredele keksa i začinjenog kolača pain d’épices. Trg Kleber poznat je po monumentalnoj jelci, dok se slikovita četvrt Petite France, sa svojim kanalima i mostovima, pretvara u najromantičniju kulisu. Fasade i balkoni ukrašeni su vijencima, a ulicama se šire mirisi cimeta i kuvanog vina. Strazbur spaja francusku eleganciju i njemačku tradiciju u jedinstven praznični doživljaj.

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Beč, Austrija: Tradicija, elegancija i simfonija svetla

Beč je jedan od simbola evropskog adventa. Glavni vašar ispred gradske vijećnice na trgu Rathausplac traje od 13. novembra do 26. decembra 2026. Gotovo stotinu kućica nudi rukotvorine i austrijske specijalitete, dok mirisi punča, štrudle od jabuka i pečenog kestena ispunjavaju prostor ispred osvijetljene vijećnice, uz svjetlosne instalacije u parku i klizalište Eistraum.

Vašar ispred dvorca Šenbrun, otvoren od 6. novembra 2026. do 6. januara 2027, donosi carski ambijent, dok onaj ispred palate Belvedere (od 20. novembra do 31. decembra) privlači intimnijom atmosferom, a savremeniju stranu zime nudi MuseumsQuartier. Beč izdvaja spoj raskošne arhitekture, kulture i gastronomije, pa posjeta vašarima predstavlja i idealnu priliku za odlazak u operu ili na koncert klasične muzike.

Budimpešta, Mađarska: Svjetlosna čarolija na Dunavu

Budimpešta posljednjih godina zauzima visoko mjesto među adventskim destinacijama, spajajući tradiciju i savremeni šarm. Najpoznatiji vašar, Advent Bazilika, održava se od 13. novembra 2026. do 1. januara 2027. ispred bazilike Svetog Stefana, a čuven je po svjetlosnim projekcijama koje fasadu pretvaraju u platno za animirane božićne motive. Drvene kućice nude langoše, gulaš, kobasice i čuveni kürtőskalács (kolač pečen na valjku), uz kuvano vino.

Praznična atmosfera nastavlja se i na trgu Verešmarti, dok večernja vožnja brodom po Dunavu pruža panoramski pogled na osvijetljeni Parlament i Budimski dvorac. Nakon šetnje, posjetioci se mogu zagrijati u poznatim termalnim kupatilima Sečenji. Budimpeštu krasi spoj energije, svjetla i opuštene atmosfere.

Cirih, Švajcarska: Praznična tradicija u savremenom ruhu

Cirih ove zime donosi spoj švajcarske tradicije i modernog dizajna. Na trgu Sechseläutenplatz, između Opere i Ciriškog jezera, od 19. novembra 2026. posjetioce očekuje Bellevue Noël, novi koncept vašara koji nasljeđuje popularni Wienachtsdorf. Njegova najveća atrakcija biće monumentalni adventski vijenac od švajcarskog drveta, prečnika oko 40 metara, po kojem će posjetioci moći da šetaju na visini od pet metara. Uz njega će se nalaziti štandovi sa lokalnim proizvodima i nezaobilaznim švajcarskim fondijem.

Praznični duh prate i uređene trgovačke ulice, kao i Illuminarium u dvorištu Švajcarskog nacionalnog muzeja, gdje istorijska arhitektura postaje kulisa za svjetlosne projekcije. Cirih pokazuje kako se božićni vašar može razvijati kroz savremeni dizajn i nove načine doživljaja prostora.

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Valkenburg, Holandija: Božić ispod zemlje

U holandskom gradiću Valkenburg, u pokrajini Limburg, advent ima sasvim drugačije lice jer se dio vašara održava u podzemnim hodnicima nekadašnjih kamenoloma laporca. Dva najpoznatija, Gemeentegrot i Fluweelengrot, pretvaraju se u neobične praznične prostore gdje se među osvijetljenim prolazima nižu štandovi sa ukrasima i tradicionalnim proizvodima. Cijeli grad tokom praznika nosi naziv Božićni grad Valkenburg, a program traje od 13. novembra 2026. do 3. januara 2027. Podzemni vašari, koji se završavaju ranije od ostatka programa, nude jedinstven ambijent u zatvorenom prostoru, nezavisan od vremenskih uslova. Iznad zemlje posjetioce očekuju božićna povorka, dekoracije i kulturni program, a zbog velike popularnosti preporučuje se ranija rezervacija ulaznica.

Evo kako izgleda advent u ovom gradu u Holandiji:

Vidi opis Top 7 advent gradova koji Božić pretvaraju u čaroliju Valkenburg Holandija advent Valkenburg Holandija advent Valkenburg Holandija advent Valkenburg Holandija advent Valkenburg Holandija advent Valkenburg Holandija advent Valkenburg Holandija advent Valkenburg Holandija advent Valkenburg Holandija advent Valkenburg Holandija advent Valkenburg Holandija advent Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / magroswelt Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Youtube printscreen / magroswelt Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Youtube printscreen / magroswelt Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Youtube printscreen / magroswelt Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Youtube printscreen / magroswelt Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Youtube printscreen / magroswelt Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Youtube printscreen / magroswelt Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Youtube printscreen / magroswelt Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Youtube printscreen / magroswelt Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Youtube printscreen / magroswelt Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Youtube printscreen / magroswelt Br. slika: 11 11 / 11

Krajova, Rumunija: Novo lice evropskog adventa

Rumunski grad Krajova poslednjih godina istakao se kao jedno od najzanimljivijih novih odredišta na evropskoj adventskoj mapi. Njegov božićni vašar osvojio je prvo mjesto u izboru portala European Best Destinations za 2026. godinu, privukavši pažnju raskošnim dekoracijama i velikim svjetlosnim instalacijama.

Ovogodišnje izdanje traje od 13. novembra 2026. do 3. januara 2027, a glavna tema je Zemlja vilenjaka (Tărâmul elfilor). Trgovi i ulice u centru grada ispunjeni su ukrašenim kućicama, panoramskim točkom, klizalištem i bogatom ponudom lokalnih i međunarodnih jela. Za razliku od tradicionalnih vašara srednje Evrope, ovdje je naglasak na velikim scenografskim elementima i vizuelno upečatljivom ambijentu, nudeći putnicima potpuno drugačiji pogled na božićnu tradiciju.

Bez obzira na odredište, evropski božićni vašari pokazuju da duh praznika nije stvar veličine ili luksuza, već atmosfere, topline, svjetla i jednostavnog uživanja u trenutku.

Da li volite da posjećujete advente i koji je vaš omiljeni do sada?

(Mondo.rs)