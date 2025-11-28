Loše vijesti za sladokusce: Adventski slatkiši u Njemačkoj sve skuplji

Novi podaci pokazuju oštar kontrast u cijenama slatkiša pred adventsku sezonu.

Izvor: Shutterstock

Nijemci će ove godine morati dublje da zavuku ruku u džep ako žele tradicionalne adventske slatkiše, pokazali su novi podaci njemačkog statističkog zavoda.

Prema njihovom proračunu, čokolada je sada čak 21,8% skuplja nego prije godinu dana, dok su ostali čokoladni proizvodi poskupjeli između 16 i 30%.

Praline su u oktobru bile skuplje za 22,1% u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok je keks poskupio znatno blaže, svega 1,7%.

Poređenja radi, ukupne potrošačke cijene u Njemačkoj u oktobru su bile u prosjeku više za 2,3%, a hrana za 1,3%.

Poslastičari objašnjavaju da je skok cijena slatkiša posljedica poskupljenja osnovnih sirovina poput kakaa i šećera.

Šećer je prošle godine, na nivou proizvođača, koštao više nego dvostruko u poređenju s 2020. godinom. Iako je prošlog leta značajno pojeftinio i u junu bio 40,2% jeftiniji nego prethodne godine, njegove cijene su i dalje na visokom nivou.

Zašto je čokolada toliko poskupjela?

Sastojci od kakaa, poput kakao mase, kakao praha i kakao maslaca, uglavnom se uvoze i u septembru su bili oko 26% skuplji nego godinu ranije. Sam kakaovac je prošlog aprila bio skoro tri puta skuplji nego u istom mjesecu 2023. godine, a sličan trend bilježe i kakao masa i kakao maslac.

Iako su cijene ovih sirovina u posljednjih nekoliko mjeseci blago pale, stručnjaci upozoravaju da su i dalje "izuzetno visoke“.

Glavni razlog su loši prinosi i smanjena ponuda na svjetskom tržištu, posebno u zemljama Zapadne Afrike.

Zbog toga je i nemački uvoz kakaa od januara do septembra pao za 16,8% u poređenju s prethodnom godinom, na oko 449.400 tona. Najveći dio kakaa i dalje stiže iz Obale Slonovače, koja drži oko trećinu ukupnog uvoza.

Ipak, jedna dobra vijest, žvakaće gume i gumene bombone su pojeftinile!

Za razliku od čokoladnih proizvoda, slatkiši poput gumenih bombona i žvakaćih guma pojeftinili su 2,8%, saopštio je nemački Destatis.

(EUpravo zato/index.hr)