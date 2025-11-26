logo
Nezapamćen zločin u Njemačkoj: Muškarac pobio cijelu porodicu, pa se ubio

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Šezdesettrogodišnji muškarac ubio je dva sina, sestru i suprugu na tri različite lokacije u Njemačkoj, a potom izvršio samoubistvo.

Nijemac ubio cijelu porodicu pa sebe Izvor: Shutterstock

Vjeruje se da je napadač prvo ubio sinove od 27 i 29 godina u opštini Sankt Johan, a potom sestru, staru 60 godina, u njenom stanu u Rojtlingu, piše "Dejli mejl".

Zatim je pucao u suprugu, staru 57 godina, u njihovoj kući u gradu Pfulingenu, a potom izvršio samoubistvo.

Vjeruje se da njegova supruga nije biološka majka njegova dva sina.

Lokalni mediji javljaju da je napadač bio lovac i da se utvrđuje da li je legalno posjedovao oružje koje je pronađeno pored njega.

Iz policija navode da nema naznaka da je treća strana umiješana u zločin i da je istraga u toku.

Njemačka Ubistva samoubistvo zločin

