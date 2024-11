Glumac Marko Marković oživio je lik Vladimira Bebe Popovića u dugoočekivanoj seriji "Sablja", koja govori o ubistvu Zorana Đinđića.

Izvor: RTS Screenshot

Proteklog vikenda je počelo emitovanje serije "Sablja" na RTS-u, o ubistvu premijera Zorana Đinđića kojeg je dočarao Dragan Mićanović.

Marko Marković, koji već godinama igra u Srpskom narodnom pozorišu u Novom Sadu tumači lik Vladimira Bebe Popovića.

"Pogledao samo dvije epizode serije. Scena sa štakama i samo ubistvo Zorana Đinđića su mi najpotresniji. Kolege koje igraju članove zemunskog klana su strašne. Strah me da ih ljudi ne poistovjećuju s njima", rekao je Marković za Kurir i priznao da je tremaroš kada su reakcije publike u pitanju.

"Veliki sam tremaroš. Serija me je vratila u to teško vrijeme. Mislio sam da se to neće desiti. Iznova me potresla ova priča. Vlada Tagić i Goran Stanković su sve fakte ispoštovali i sjajno uvezali s fiktivnim likovima. Svako od nas u ekipi imao je odgovornost prema liku i djelu Zorana Đinđića. Evo i danas, poslije toliko godina, kad prođem tom ulicom u kojoj je ubijen, ne mogu a da ne pomislim na taj strašan trenutak. To je poput engleske vrste tragedije. I baš zbog svega toga i odgovornosti prema tom čovjeku, ne samo da smo morali da snimimo seriju već smo u nju vjerovali svim srcem".

Vidi opis Mislio da će ga izbaciti iz "Sablje" kada se ovo desilo: Glumac koji igra Bebu Popovića otkrio šta niste videli u seriji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/RTS Prikazuje/printscreen Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YouTube/RTS Prikazuje/printscreen Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube/RTS Prikazuje/printscreen Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YouTube/RTS Prikazuje/printscreen Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: YouTube/RTS Prikazuje/printscreen Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: YouTube/RTS Prikazuje/printscreen Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: YouTube/RTS Prikazuje/printscreen Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: YouTube/RTS Prikazuje/printscreen Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: YouTube/RTS Prikazuje/printscreen Br. slika: 9 9 / 9 AD

Glumac se prisjetio da je u trenutku atentata bio na času.

"Imao sam 22 godine. Desilo se tokom časa na akademiji. Novim Sadom je poslije zavladala tišina. Prvo što sam vidio bili su ljudi iz Demokratske stranke koji nose crni barjak. Tu sliku nikad neću zaboraviti".

Marković se za ulogu Bebe Popovića pripremao gledajući njegove intervjue, ali i da je gledao kako je istu ulogu igrao njegov kolega Radovan Vujović.

8.9.1984. Radovan Vujović

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Gledao sam sve njegove intervjue, koji su veoma provokativni, jaki i puni neke surove istine. Bila mi je važna ta istina. Rođen sam u Kragujevcu, a Beba je Jagodinac. Smatram da mi je on i mentalitetski blizak. Mislim da takvu ekipu kakvu je imao Zoran teško da će iko ponoviti. Beba je govorio Zoranu: "Pazi se!" Svi su znali da se to sprema, ali nisu vjerovali da će i da se dogodi. Država je bila nemoćna da pomogne prvom čovjeku. Raša je sjajan glumac. Zapravo sam se vodio i tom ulogom".

Izvor: RTS Screenshot

Glumac je rekao da je na kasting zvala Isidora, da je odmah rekao kako vidi lik koji treba da igra, ali da ima i anegdotu sa snimanja.

"Polomio sam čašicu na koljenu usred snimanja 'Sablje'. Mislio sam da ću ostati bez uloge, međutim, nisu me zamijenili. Krio sam nogu ispod stola. Ništa se ne vidi na ekranu".

(Kurir, MONDO)