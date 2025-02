Rekao 4 rečenice za 19 sekundi i zaradio brdo novca: Gdje je danas čovjek koji je objavio prvi video na Jutjubu?

Ako se pitate gdje je danas čovjek koji je prvi snimio video na Jutjubu i prikupio 348 miliona pregleda, nastavite da čitate.

Izvor: YouTube printscreen

Prvi video na YouTubeu objavljen je prije gotovo dvije decenije, a danas je platforma s više od 5 milijardi korisnika i kanalima koji redovno zarađuju ogromne iznose. Da bismo razumjeli početke, moramo se vratiti u 2005. godinu, kada je YouTube, sada najveća video platforma na svietu, nastao iz jednostavne ideje.

Stiv Čen, Čed Harli i Džaved Karim, troje kolega iz PayPala, osmislili su YouTube tokom jednog večernjeg okupljanja, dok je njihova "šala" tokom večere postala temelj modernog internetskog života. YouTube domen je pokrenut na Dan zaljubljenih te godine, a uskoro su omogućene opcije za postavljanje video sadržaja. To je bio trenutak kada je Karim, jedan od osnivača, 23. aprila 2005. postavio prvi video pod nazivom „Me at the zoo” – kratak klip od 19 sekundi na kojem se vidi kako Karim stoji ispred slonova u zoološkom vrtu u San Dijegu. Danas, ovaj video broji više od 340 miliona pregleda.

"Ok, evo nas ispred slonova. Sjajna stvar kod njih je to što imaju stvarno, stvarno dugačke surle... i to je sve što imam da kažem" – izjavio je Karim sa svojim karakterističnim smješkom, a time je ušao u istoriju interneta. Danas, njegov kanal ima više od 5,2 miliona pretplatnika, iako od tada nije postavio nijedan drugi video.

Prvi jutjub video "Me in the zoo" Izvor: Youtube

Zahvaljujući ovom skromnom videu, Karim je postao milioner. Iako nikada nije primao „platu“ od YouTubea, zarađivao je milione kroz dionice, jer je bio jedan od malobrojnih koji je mogao iskoristiti prodaju YouTubea Googleu 2006. godine za 1,65 milijardi dolara. Tom prodajom Karim je zaradio 64 miliona dolara, sve to bez formalne titule ili uloge u kompaniji.

Ovaj video, iako jednostavan, postavio je temelje za sve današnje kreatore sadržaja. Iako Karim nikada nije postavio novi video, on je priredio originalni opis kako bi poslao poruku svijetu. Njegova jedinstvena poruka i njegov doprinos YouTubeu ne mogu biti zanemareni – stvorio je temelje platforme koja je ubrzo postala najposećenija na svijetu.

Njihova zamisao je bila da svi koji nisu stručni u kompjuterskim tehnikama mogu da koriste jednostavan interfejs, što bi omogućavalo objavu, postavljanje i pregled snimaka putem internetskih pretraživača.

Google je svojim preuzimanjem YouTubea u 2006. godini osigurao uspešan model za monetizaciju, koristeći svoje znanje o oglašavanju i deljenju prihoda sa kreatorima koji su privukli ogromnu publiku. Platforma je, uz napredak u tehnologiji, uspješno rješavala pitanja piratstva, zaštite autorskih prava, i zaštite djece kroz aplikaciju „YouTube Kids“ i stalne prilagodbe algoritma.

Džavid Karim nedavno Izvor: Youtube

Nijedan uspjeh YouTubea ne bi bio moguć bez sjajnog vođstva bivše izvršne direktorke Suzan Vojcicki, koja je svojim radom i vizijom pomogla platformi da izraste u ono što je danas.

Otkako je napustio Jutjub, Karim je postao glasni kritičar svih predloženih promjena na Youtube platformi. Najglasniji je bio prije nekoliko godina, 2021, kad je bila najvljena priča o ukidanju broja dislajkova.

Karim je osnovao firmu rizičnog kapitala Y Ventures, ranije poznatu kao Youniversity Ventures, koja je investirala u kompanije kao što su Airbnb, Reddit i Eventbrite.

Od jednostavnog videa u zoološkom vrtu do globalne imperije – YouTube je, kroz svoje neprestano inoviranje i prilagođavanje korisnicima, postao nezaobilazna platforma za svakog kreatora.