Pjesmu mu pisala Srpkinja: Austrijanac glavni favorit za pobjedu na Evroviziji

Austriju na Evroviziji predstavio je jedan od glavnih favorita za pobjedu Džej Džej sa "Wasted Love", čiji je tekst pisala i Srpkinja Teodora Špirić.

Izvor: eurovision.tv/Sarah Louise Bennett

Austriju je na ovogodišnjoj Evroviziji predstavio 24-godišnji operski pjevač Džoens Pič, poznat pod umjetničkim imenom Džej-Džej, sa pjesmom "Wasted Love".

Iako potiče iz svijeta klasične muzike, mladi Austrijac se u ovom nastupu okreće savremenijem pop zvuku, kombinujući jaku emociju sa besprijekornom vokalnom tehnikom. Njegov glas, koji mnogi opisuju kao "anđeoski", već ga svrstava među glavne favorite za pobjedu – rame uz rame sa predstavnikom Švedske.

Džej Džej "Wasted love" Izvor: YouTube

Posebnu pažnju izazvala je informacija da iza teksta ove numere stoji i pjevačica srpskog porijekla – Teodora Špirić, poznata kao Teja.

Autori pjesme su Džoens Pič, Tomas Tarner i Teodora Špirić Teja.

Teja je, osim što je učestvovala u pisanju, otpjevala i prateće vokale, dodatno obilježivši ovaj projekat svojim glasom i muzičkom senzibilnošću. Teodora već ima iskustva sa velikom evrovizijskom binom – zajedno sa Salenom (Selina-Marija Edbauer) predstavljala je Austriju 2023. godine sa pesmom "Who The Hell Is Edgar?", koja je završila na 15. mjestu u velikom finalu.

Ko je Teodora Špirić?

Teodora Špirić, rođena 2000. u Beču, potiče iz srpske porodice s korijenima u Kladovu. Odrasla je između Austrije i Srbije, a kao svoje muzičke uzore ističe Ejmi Vajnhaus i Adel, čiji se uticaj prepoznaje u njenom stilu.

Na muzičkoj sceni prisutna je godinama – 2019. se takmičila za austrijskog evrovizijskog predstavnika pod imenom Tea Diva, a pjesmu "Judgement Day" kasnije je prevela na srpski i nastupila na Beoviziji kao Sudnji dan, gdje je ušla u finale.

Širu evropsku pažnju privukla je 2023. pjesmom "Who The Hell Is Edgar?", kojom je kao dio dueta sa Salenom predstavljala Austriju na Evroviziji.

Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar? Izvor: YouTube

Pjesma, u kojoj duh Edgara Alana Poa "piše" stihove umjesto nje, bila je duhovita satira na račun muzičke industrije, niskih zarada tekstopisaca i rodne neravnopravnosti – zbog čega je Teodora dobila pohvale i pažnju širom Evrope.

(MONDO)