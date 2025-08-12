logo
Snima se novi film o čuvenom Rambu: Poznato i koji glumac će ga igrati, javnost bijesna

Snima se novi film o čuvenom Rambu: Poznato i koji glumac će ga igrati, javnost bijesna

Autor mondo.ba
1

Film koji je proslavio Silvestera Stalonea dobija prednastavak, a poznati su i pojedini detalji, kao što je odabir glavnog glumca.

Snima se novi Rambo Izvor: Carolco Pictures Inc. / Entertainment Pictures / Profimedia

Glumac Noa Sentineo je angažovan da igra mladog Džona Ramba, ulogu koju je proslavio Silvester Stalone, u novom prednastavku filma „Rambo“ pod nazivom „John Rambo“, koji priprema kompanija Millennium Media.

Prvi "Rambo" film baziran je na romanu Dejvida Morela iz 1972. godine pod naslovom „First Blood“, koji prati problematičnog veterana Vijetnamskog rata i bivšeg pripadnika američkih Specijalnih snaga, stručnjaka za oružje, borbu prsa u prsa i gerilski rat. Petodelna franšiza ostvarila je ukupnu zaradu od preko 800 miliona dolara širom sveta.

Ko je Noa Sentineo?

Sentineo je stekao slavu u seriji "The Fosters", a zatim se proslavio ulogom šarmantnog Pitera Kavinskog u Netfliksovim filmovima "To All the Boys I’ve Loved Before". Takođe je bio glavni glumac i izvršni producent u seriji špijunskih avantura „The Recruit“ za streaming platformu.

Izvor: Hyperstar / Alamy / Profimedia

Godine 2022. pojavio se u filmu "Black Adam" pored Dvejna "The Rock" Džonsona, igrajući lik Atom Smashera. Tumačio je snajperistu Brajana Zavija u filmu "Warfare" redatelja Reja Mendose i Aleksa Garlanda za produkciju A24, zajedno sa Džozefom Kvinom, Kitom Konorom, Čarlsom Meltonom i D’Faraom Vun-A-Tajem.

Među njegovim drugim ulogama su i filmovi "Charlie’s Angels" i "Sierra Burgess Is a Loser". Sentineo takođe vodi produkcijsku kuću Arkhum Productions zajedno sa Enzom Markom.

Komentari o odabiru glavnog glumca za prednastavak čuvenog filma samo se nižu, a mnogi smatraju da su producenti opet pogrešili i da Noa nije pravi čovjek za kultni film.

(MONDO)

Noek

Neka nama tih starih dobrih filmova, ja se jos od kraja 90ih ne sjećam da je izašao neki dobar strani ili domaći film koji može držati pažnju i poslije 10 gledanja kao što su stariji filmovi

