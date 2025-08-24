Novi Netfliksov triler nazivaju najboljim nakon "Adolescence": Izašao prije 3 dana, ubjedljivo je prvi u svijetu

Netfliksov najnoviji hit "Hostage" postigao je ogroman uspjeh i skočio na vrh lista gledanosti širom svijeta.

Izvor: Netflix

Novi triler "Hostage" sa Sjužan Džons u glavnoj ulozi već je proglašen "najboljom miniserijom još od Adolescencea", a čini se da je Netfliks konačno izbacio još jedan pravi britanski hit. S obzirom na to da glavnu ulogu tumači zvijezda serije Doktorica Foster, očekivanja su bila velika, a sudeći po prvim reakcijama, serija je pun pogodak.

Svi koji su imali priliku da pogledaju barem dio prve epizode otkako je serija stigla na striming servis ovog četvrtka, 21. avgusta, slažu se da je radnja izuzetno napeta.

Političke intrige i nemogući izbori

Džons je uloge detektivke i doktorke zamenila onom premijerke Abigejl Dalton na ulicama Dauning Strita. U seriji joj se pridružuju Beši, Žili Delpi, Džejms Kozmo i Kori Majlkris. Radnja prati otmicu supruga premijerke Dalton u Francuskoj Gvajani, i to baš u trenutku kada francuska predsjednica (Delpi) boravi u zvaničnoj posjeti Ujedinjenom Kraljevstvu.

Hostage | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Naravno, priča je isprepletena mrežom intriga i neočekivanih preokreta, a kako francuska liderka počinje da prima prijetnje, dvije moćne žene suočavaju se sa "nemogućim izborom". Serija obiluje šokantnim trenucima i ima sve elemente da vas prikova za ekran i natera da otkažete večernje planove kako biste odgledali svih pet epizoda u jednom dahu.

"Prokleto nevjerovatna serija"

Čini se da su mnogi gledaoci upravo to i učinili.

"Ok, Hostage na Netfliksu je prokleto nevjerovatan", "Ujedinjeno Kraljevstvo je opet uspjelo, 'Hostage' je bez sumnje najbolja Netfliksova miniserija još od Adolescencea!", "Savršen primjer kako nas zakačiti od prvih minuta serije. Vidimo se za pet epizoda!", nizali su se komentari na mreži Iks.

Ipak, nisu svi oduševljeni. Neki kritičari su seriju proglasili "potpunim smećem", navodeći probleme sa realnošću političkih elemenata, dok je jedan gledalac napisao da je "loše napisana i djeluje previše zbrzano". Ipak, opšti utisak je da je serija pravi hit.

"Večeras sam pogledao četiri epizode, stvarno je dobra", napisao je jedan gledalac.

"Zabava u političkom svijetu"

Uoči izlaska serije, Sjužan Džons je za BBC objasnila kako "Hostage" nije toliko usmjeren na preslikavanje današnje politike, već na stvaranje uzbudljivog trilera smještenog u politički svijet.

"Zabavljamo se i nalazimo se u političkom svijetu, ali to ni na koji način nije odraz svijeta u kojem živimo. Političko je s malim 'p' – ima dovoljno elemenata koji nas povezuju sa stvarnim svetom, ali svijet je previše komplikovan da bismo ga direktno preslikavali i mislim da bi to bilo neprimjereno", izjavila je glumica.