logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nema crvenih tepiha, nema cirkusa": Tužan čin Roberta Redforda prije smrti, ostavio uputstvo kako da ga sahrane

"Nema crvenih tepiha, nema cirkusa": Tužan čin Roberta Redforda prije smrti, ostavio uputstvo kako da ga sahrane

Autor Dragana Tomašević
0

Glumac Robert Redford je u testamentu jednu stvar tražio od porodice

Robert Redford u testamentu rekao kako da ga sahrane Izvor: Mandoga Media / Alamy / Profimedia

Glumac Robert Redford, koji je preminuo 16. septembra, u testamentu je ostavio jasne želje u vezi sa načinom na koji želi da bude ispraćen.

Smrt Roberta Redforda (89), koji je preminuo prije tri dana u svom domu u Juti, potresla je i njegove kolege i brojne obožavaoce. Poznati oskarovac, čiji je umjetnički trag duboko utkan u istoriju kinematografije, u testamentu je ostavio jasne želje u vezi sa načinom na koji želi da bude ispraćen.

Prema izvorima iz međunarodnih medija, Redfordova želja je da sahrana bude isključivo u krugu najbližih. Njegova supruga Sibil, ćerke Šon i Ejmi, kao i sedmoro unučadi biće sa njim posljednji put.

Portparol glumca je ovo potvrdio riječima: "Nema crvenih tepiha. Nema kamera. Nema holivudskog cirkusa. Porodica traži privatnost".

Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia

 (Kurir, MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

robert redford

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA