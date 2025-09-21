Pronađena neobjavljena pjesma Milana Mladenovića: "Na tavanu sam našao zaboravljenu kasetu"

Milan je napisao muziku na stihove Branka Miljkovića za pjesmu "Između dva dana". On je svirao gitaru i pjevao, dok ritam sekciju potpisuje Milivojević. Pjesma nikada prije nije objavljena.

Na današnji dan, 21. sepetmbra 1958. rođen je jedan od najvećih muzičara bivše Juge, frontmen legendarnog benda EKV, Milan Mladenović.

Najpoznatije pjesme koje je napisao za bend Ekatarina Velika (EKV), uključuju "Oči boje meda", "Budi sam na ulici", "Kao da je bilo nekad", "Ti si sav moj bol", "Zemlja", "Pored mene", "Krug", i "Par godina za nas", a nalaze put i do mlade publike i dan danas.

Neobjavljena pjesma

Ipak, postoji pjesma za koju se saznalo tek godinama kasnije. Milan je napisao muziku na stihove Branka Miljkovića za pjesmu "Između dva dana". On je svirao gitaru i pjevao, dok ritam sekciju potpisuje Milivojević. Pjesma nikada pre nije objavljena.

Pjesma "Između dva dana" se nalazi u filmu "Sizif K" reditelja Filipa Gajića, a povodom toga on je izjavio:

"Jednoga dana dogovorio sam se sa Milanom da napravi muziku za predstavu 'Kiklop' po Euripidu. To je trebalo da bude moja prva režija, ali predstava nije nikada izašla. Glavni lik je mudri Odisej koji savlada nepobedivog Kiklopa, žderača ljudi na Siciliji. U Evropi. Milan je napravio ovaj song u svom stanu na Dorćolu. U ono doba. Jednoga dana našao sam na tavanu zaboravljenu TDK kasetu od 60 minuta. Napravio sam film o Sizifu."

"U ovoj pesmi zagrliše se junaci i pesnici. Odisej beše Sizifov sin. Jednooki Kiklop proždire ponižene, slomljene i umorne. Ljudi stoje u koloni. Zbunjeni i nemoćni, prepušteni koncu sudbine u ključalom kotlu. Ni pesnika, ni junaka. Anestezija će jednoga dana izvetriti - tako romori istorija, tako šapuće poezija."

Milanovu smrt pratile brojne kontroverze

Podsjetimo, Milan Mladenović preminuo je 5. novembra 1994. godine u 36. godini.

Milan je u avgustu 1994. godine, nakon nastupa "Ekatarine Velike" na festivalu u Budvi hitno prebačen u bolnicu, nakon što mu je naglo pozlilo. Tada su mu ljekari konstatovali rak pankreasa. Poslije tri mjeseca borbe, preminuo je sa svega 35 kilograma. Njegovu smrt, kao i život pratile su brojne kontroverze.

Polemisalo se o tome da li je koristio opijate, a njemu bliski ljudi tvrdili su da je bio izuzetno odgovoran, strog, posvećen čitanju i da nije koristio drogu. Drugi su, pak, vođeni sudbinom brojnih članova grupe EKV-a zastupali mišljenje da je umro od posljedica AIDS-a koji je dobio zbog dugogodišnjeg konzumiranja narkotika. Nijedna od ovih priča nije zvanično potvrđena.

