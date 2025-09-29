logo
Tajna filma "Umri muški": Glumcu kojeg je Džon Mejklejn bacio sa zgrade ovo je bila prva uloga (Video)

Tajna filma "Umri muški": Glumcu kojeg je Džon Mejklejn bacio sa zgrade ovo je bila prva uloga (Video)

Čuveni Alan Rikman, zlikovac iz filma "Umri muški" i profesor Snejp iz serijala "Hari Poter", prvu filmsku ulogu ostvario je pored Brusa Vilisa

Alan Rikman prva uloga u Umri muški Izvor: movieclips

Alan Sidni Patrik Rikman, voljeni profesor Snejp koji je zagorčavao, a potom spasio život Hariju Poteru, napustio nas je 2016. godine. Bio je poznat po svom po svom prepoznatljivom dubokom, sporom glasu, ali i ulozi kojom se upisao u "slavni" spisak najboljih zlikovaca svih vremena.

U pitanju je uloga Hansa Grubera u filmu "Umri muški", a vjerovali ili ne - to je ujedno bila i njegova prva filmska uloga.

Izvor: Movieclips Trailers

Rikman se školovao na Kraljevskoj akademiji dramske umjetnosti u Londonu i postao član Kraljevske Šekspirove kompanije, nastupajući u modernim i klasičnim pozorišnim predstavama Debitovao je na filmu kao njemački kriminalni genije kojeg je "sredio" Džon Meklejn, kojeg je igrao Brus Vilis, i dobio pohvale kritike i mjesto na AFI-jevoj listi "100 godina... 100 heroja i zlikovaca" kao 46. najbolji filmski zlikovac u istoriji.

Rikman je kasnije otkrio da je zamalo odbio ulogu, jer nije mislio da je "Umri muški" tip filma koji želi da snima.

Dobio je BAFTA nagradu za najboljeg glumca u sporednoj ulozi za ulogu šerifa od Notingema u filmu "Robin Hud: Princ lopova". Dobio je pohvale kritike za filmove "Truly, Madly, Deeply", "An Awfully Big Adventure","Razum i osjećajnost" i "Majkl Kolins".

Proslavio se širom svijeta igrajući Severusa Snejpa u svih osam filmova iz serijala o Hariju Poteru, počevši od Hari Poter i kamen mudrosti (2001), pa do Hari Poter i relikvije smrti – Deo 2 (2011).

(MONDO)

Tagovi

glumci

