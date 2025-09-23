Glumac Majk Heslin (30) preminuo je prošle godine u restoranu Las Vegasu. Prema tvrdnjama njegovog supruga, osoblje nije pružilo prvu pomoć.
Mladi glumac Majk Heslin preminuo je prošle godine od srčanog udara. Smrt je nastupila iznenada 2. jula, u jednom restoranu u kojem je bio na ručku s prijateljima.
Prema tvrdnjama njegovog supruga koji je podnio tužbu protiv radnika lokala, Majklu nije pružena pomoć, jer im zaposleni nisu dozvolili da mu pruže prvu pomoć.
Glumac preminuo u restoranu: Podnijeta tužba zbog smrti Majka Heslina
Skoti Dinamo tvrdi da je Heslin, tokom proslave rođendana u Las Vegasu, doživio srčani zastoj, a da osoblje restorana nije pružilo prvo pomoć, već je i navodno spriječilo ženu koja je pokušala da mu spasi život da priđe.
Dinamo je u međuvremenu pokrenuo pravni postupak zbog protivpravne smrti, smatrajući restoran odgovornim za tragediju koja je, kako se tvrdi u tužbi, mogla biti spriječena. Naglašava i ozbiljne propuste u pružanju hitne medicinske pomoći, prenosi "Dejli Mejl".Izvor: Instagram printscreen / mikeheslin
U tužbi podnijetoj 18. septembra navodi se da zaposleni nisu preduzeli nikakve mjere, te da su čak agresivno spriječili gošću koja je pokušala da oživi Heslina.
Tužba navodi pet tačaka, uključujući: Protivpravnu smrt, nemar, nemarno zapošljavanje, nedostatak nadzora, teški nemar.
(Mondo)