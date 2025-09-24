logo
Gaga Nikolić i Berček nisu bili prvi izbor: Ova dva legendarna glumca trebalo je da igraju u "Ko to tamo peva"

Gaga Nikolić i Berček nisu bili prvi izbor: Ova dva legendarna glumca trebalo je da igraju u "Ko to tamo peva"

Slobodan Šijan otkrio je da je drugim glumcima namijenio uloge Miška i pjevača.

Bogdan Diklić i Ljubiša Samardžić trebali glumiti u filmu Ko to tamo peva Izvor: YouTube/Screenshot

Legendarni film "Ko to tamo peva", u režiji Slobodana Šijana, mogao je izgledati sasvim drugačije da su Bogdan Diklić i Ljubiša Samardžić prihvatili uloge Miška i šlager pjevača. Umjesto njih, te likove su na kraju maestralno odigrali Aleksandar Berček i Dragan Nikolić.

Pogledajte scene iz kultnog filma:

Kada se publika jednom veže za određenu ulogu i glumca koji ju je odigrao, teško je zamisliti bilo koga drugog na njegovom mjestu.

Reditelj Slobodan Šijan otkrio je nepoznate detalje jednog od najboljih srpskih filmova.

"Ulogu Miška Krstića sam namijenio Bogdanu Dikliću, ali njegovo tadašnje matično pozorište nije htjelo da ga pusti na snimanje, pa je morao da me odbije. Zbog toga sam ulogu vozača ponudio Berčeku, koji ju je odmah prihvatio", kaže reditelj Šijan i objašnajva kako je uloga pjevača dospjela u ruke Dragana Nikolića:

"Tu ulogu sam u prvoj podjeli ponudio Ljubiši Šamardžiću, ali je on iz meni nepoznatog razloga odbio. Gaga ju je prihvatio u posljednjem trenutku i odlično mu je legla."

Legendarni harmonikaš

Slobodan Šijan je harmonikaša Miodraga Kostića slučajno upoznao na jednom koncertu koji je bio priređen za vojsku i to mnogo godina prije nego što je film "Ko to tamo peva" bio u planu da se snima. Kostić je na tom veselju pao na koljena pred Usnijom Redžepevom sa sve harmonikom što je Šijanu ostalo urezano u sjećanju. Kada je film počeo da se snima čuveni reditelj se sjetio te situacije, potražio je Kostića i ponudio mu ulogu. Kostić i mlađi muzičar kojeg je glumio njegov rođak Nenad ostali su upamćeni po pjesmi "Za Beograd" koju pjevaju u pomenutom filmu.

( Informer/ MONDO)

