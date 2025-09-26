Legendarni glumac "Zvjezdanih staza" hitno hospitalizovan: Zvao pomoć usred noći, fanovi zabrinuti

Ikona "Zvjezdanih staza", Vilijam Šatner, prevezen je u bolnicu u Los Anđelesu nakon što je sam pozvao hitnu pomoć zbog problema sa nivoom šećera u krvi.

Ikona "Zvjezdanih staza", Vilijam Šatner (94), prevezen je u bolnicu u Los Anđelesu nakon što je sam pozvao hitnu pomoć zbog problema sa nivoom šećera u krvi. Iako prvi izvještaji navode da se glumac dobro oporavlja, njegov agent tvrdi da je već kod kuće, dok jedna agencija čak demantuje da je uopšte bio hospitalizovan.

Prve informacije koje je prenio portal TMZ, pozivajući se na izvore bliske glumcu, govorile su da se Šatner osjeća dobro i da se "udobno odmara" u bolničkoj ustanovi.

Međutim, priča je dobila neočekivan zaokret kada se oglasio njegov agent, Hari Gold, koji je potvrdio da je glumac imao problema sa šećerom, ali je naglasio da je u bolnici bio samo na pregledu te da se već vratio kući.

Kao mjera predostrožnosti, na njegovu adresu ubrzo je stiglo vozilo hitne pomoći losanđeleskih vatrogasaca, kojim je prevezen u obližnju lokalnu bolnicu radi pregleda i daljnjih pretraga. Ovaj događaj zabrinuo je obožavatelje širom svijeta, koji pomno prate zdravstveno stanje voljenog glumca.

