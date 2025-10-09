Argentinski predsjednik održao rok koncert pa postao zvijezda na internetu: "To objašnjava njegovu frizuru"

Argentinski predsjednik Havijer Milej, samoproglašena "rok zvijezda", u ponedjeljak uveče izašao je na binu arene u Buenos Ajresu s ciljem da zvižduke pretvori u ovacije. Kožna jakna je bila tu, kao i prepoznatljiva razbarušena kosa, a masa je skandirala njegovo ime.

Međutim, izgleda da nije bio toliko kul koliko je mislio. Milej, nekadašnji frontmen tribjut benda Rolingstounsa, pred 15.000 obožavalaca, kako prenosi Guardian, izveo je devet rok himni, uglavnom iz osamdesetih.

Evo kako je to izgledalo:

Argentinian President Javier Milei held a major concert in Buenos Aires, performing a nine-track set mostly consisting of 1980s rock anthems.



Around 15,000 people attended the show, according to The Guardian.pic.twitter.com/sTAsMY299b — Visegrád 24 (@visegrad24)October 8, 2025

"Ja sam čovek", poručio je publici. "Možda ne djeluje tako, ali jesam."

Dok on pjeva, Argentina se bori sa ozbiljnim problemima (argentinska ekonomija tone do te mjere da je Tramp morao da interveniše i obezbijedi im 20 milijardi dolara pomoći), a on se pojavio u kožnjaku i održao koncert sa video-projekcijom bombardovanja u pozadini.

Sprdnje na X-u

Iako je dvorana klicala, ekipa na X-u našla je materijala za sprdnju.

"Milej proživljava svoju rok fazu", "To objašnjava njegovu frizuru", "On je naš argentinski Dejvid Haselhof", komentarisali su korisnici.

He's our Argentinian David Hasselhoff.pic.twitter.com/Cnm8Sj0Cgn — Seamus McClanahan (@kai64110)October 8, 2025

Takođe su se nizali komentari poput: "Pjeva li on na plejbek?", "Očigledno živimo u epizodi South Parka", "WTF? Predsjednici ne bi trebalo ovo da rade", "Sljedeće na mojoj bingo kartici je da Tramp repuje", i "Molim te reci da je ovo vještačka inteligencija."

