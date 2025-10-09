logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Argentinski predsjednik održao rok koncert pa postao zvijezda na internetu: "To objašnjava njegovu frizuru"

Argentinski predsjednik održao rok koncert pa postao zvijezda na internetu: "To objašnjava njegovu frizuru"

Izvor mondo.rs
0

Argentinski predsjednik Havijer Milej, samoproglašena "rok zvijezda", u ponedjeljak uveče izašao je na binu arene u Buenos Ajresu s ciljem da zvižduke pretvori u ovacije. Kožna jakna je bila tu, kao i prepoznatljiva razbarušena kosa, a masa je skandirala njegovo ime.

Argentinski predsjednik Havijer Milej održao rok koncert, na mrežama ga sprdaju Izvor: JUAN IGNACIO RONCORONI/EFE

Argentinski predsjednik Havijer Milej, samoproglašena "rok zvijezda", u ponedjeljak uveče izašao je na binu arene u Buenos Ajresu i zapjevao.

Međutim, izgleda da nije bio toliko kul koliko je mislio. Milej, nekadašnji frontmen tribjut benda Rolingstounsa, pred 15.000 obožavalaca, kako prenosi Guardian, izveo je devet rok himni, uglavnom iz osamdesetih.

Evo kako je to izgledalo:

"Ja sam čovek", poručio je publici. "Možda ne djeluje tako, ali jesam."

Dok on pjeva, Argentina se bori sa ozbiljnim problemima (argentinska ekonomija tone do te mjere da je Tramp morao da interveniše i obezbijedi im 20 milijardi dolara pomoći), a on se pojavio u kožnjaku i održao koncert sa video-projekcijom bombardovanja u pozadini.

Sprdnje na X-u

Iako je dvorana klicala, ekipa na X-u našla je materijala za sprdnju.

"Milej proživljava svoju rok fazu", "To objašnjava njegovu frizuru", "On je naš argentinski Dejvid Haselhof", komentarisali su korisnici.

Takođe su se nizali komentari poput: "Pjeva li on na plejbek?", "Očigledno živimo u epizodi South Parka", "WTF? Predsjednici ne bi trebalo ovo da rade", "Sljedeće na mojoj bingo kartici je da Tramp repuje", i "Molim te reci da je ovo vještačka inteligencija."

Izvor: Stringer/EFE

Možda će vas zanimati

Tagovi

Argentina predsjednik koncert

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA