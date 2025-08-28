Haos u Argentini: Predsjednik napadnut kamenjem, pa hitno evakuisan (VIDEO)

Argentinski predsjednik Havijer Milei suočava se s padom rejtinga zbog korupcijskog skandala, sve većeg nezadovoljstva zbog mjera štednje i napada tokom kampanje uoči lokalnih izbora. Napetost raste, a političke tenzije u ovoj zemlji kulminiraju.

Izvor: EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI

Argentinski predsjednik Havijer Milei nije povrijeđen nakon što je na njega bačeno kamenje tokom predizbornog skupa u blizini Buenos Ajresa u srijedu, saopštio je njegov portparol. Milei je bezbjedno evakuisan sa događaja u Lomas de Zamori, siromašnom predgrađu glavnog grada, objavio je portparol Manuel Adorni na X-u. Lokalni mediji su izvijestili o sukobima između pristalica i protivnika ovog libertarijanskog lidera, a policija je privela dvije osobe zbog incidenta.

Nekoliko državnih zvaničnika okrivilo je za napad pristalice "kirhnerizma", političkog tabora bivše predsjednice Kristine Fernandez de Kirhner. Milei je kasnije na X-u objavio fotografiju na kojoj se smije sa sestrom, glavnom tajnicom kabineta predsjednika Karinom Milei, i poslanikom Hose Luisom Espertom.

“FENÓMENO BARRIAL”



Porque Javier Milei y sus candidatos tuvieron que salir huyendo luego de que la gente quisiera lincharlo por robarle a los discapacitados.

pic.twitter.com/K5g2qRMiYf — Tendencias Mundiales (@porqetendencias)August 27, 2025

Njegova vlada se takođe suočava sa korupcijskim skandalom. U njega je uključena farmaceutska kompanija koja je navodno davala mito kako bi obezbjedila višemilionske ugovore sa agencijom za brigu o osobama sa invaliditetom. Sumnja se da je umiješana i predsjednikova sestra Karina, koja se smatra jednom od ključnih figura u vladi. Skandal je doveo do značajnog pada predsjednikovog rejtinga.

Taj ekscentrični krajnje desni populista, relativno novajlija na političkoj sceni, vodi kampanju za svoju stranku La Libertad Avanza pred lokalne izbore koji će se održati 7. septembra u pokrajini Buenos Ajres. Sukobi su izbili i u ponedjeljak na drugom skupu u Juninu, neposredno prije nego što je Milei održao govor.

Predsjednik je podijelio Argentinu uvođenjem oštrih mjera štednje usmjerenih na smanjenje duga i obuzdavanje inflacije. Iako je inflacija pala, a budžet usklađen, mnogi su ostali bez posla, dok su subvencije za energiju i javni prevoz značajno smanjene.

(MONDO/Večernji list)