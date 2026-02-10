3 kultna filma na Netfliksu koja su trenutno najgledanija

Ukoliko ste raspoloženi za filmove koji imaju kvalitetnu priču i zaplete ocijenjene visokim ocjenama, obavezno bacite pogled na tri kultna naslova koja su trenutno na listi najgledanijih.

Zbog hiperprodukcije rijetko koji naslov doživi pravu slavu kako je to bio slučaj sa starijim ostvarenjima. Zato i ne čudi što većina nas odgleda nove naslove, a potom se ponovo vrati starim dobrim filmovima zbog kojih je bilo zadovoljstvo najprije sjediti u bioskopu, a potom i gledati reprize na tv-u iznova i iznova.

Interesantno je i da se na listi najgledanijih filmova na Netfliksu trenutno nalaze tri naslova od kojih je "najlošija" ocjena 90% na Rotten Tomatoes.

Pogledajte top 3 Netfliks ostvarenja na globalnoj listi:

The American President (1995)

Rotten Tomatoes: 90%

Romantična politička drama u režiji Roba Rajnera i po scenariju Arona Sorkina, svojevrsna je preteča serije "The West Wing".

Majkl Daglas igra udovca, predsjednika Endrua Šeperda, koji se zaljubljuje u ekološku lobistkinju Sidni Elen Vejd (Anet Bening). Njihova romansa dolazi u nezgodnom trenutku – pred izbore. Dok politički protivnici koriste vezu protiv njega, predsjednik mora da bira između ljubavi i političkog opstanka. Pitanje je jednostavno, ali teško: može li ljubav da preživi u svijetu gdje se svaki potez mjeri političkim poenima?

Zero Dark Thirty (2012)

Rotten Tomatoes: 91%

Napeti politički triler o višegodišnjoj potrazi za Osamom bin Ladenom. Džesika Čestejn nosi film u ulozi analitičarke CIA-e Maje, koja gotovo deceniju opsesivno prati tragove koji bi mogli da dovedu do vođe Al Kaide. U svijetu tajnih operacija, moralne granice postaju nejasne, a cijena informacija često je visoka. Kulminacija filma je operacija koja je promijenila tok savremene istorije.

Ex Machina (2015)

Rotten Tomatoes: 92%

Inteligentni SF triler koji postavlja pitanje – šta se dešava kada vještačka inteligencija postane previše uvjerljiva?

Programer Kejleb dolazi u izolovano imanje tehnološkog genija Nejtana kako bi testirao njegovu najnoviju kreaciju – androida Avu. Ava izgleda i ponaša se kao čovjek, ali nije čovjek.

Kako razgovori odmiču, postaje jasno da Ava ne uči samo o ljudima, već i kako da njima manipuliše. Film se polako pretvara u psihološku igru u kojoj nije jasno ko zapravo kontroliše situaciju.

