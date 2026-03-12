O njima se ne priča dovoljno: 5 najboljih fantazija sa samo jednom sezonom

Ukoliko ste raspoloženi za dobre fantazije od nekoliko epizoda, bacite pogled na neki od naših prijedloga!

Izvor: printscreen/youtube/CARLOS APOLO - TRAILERS GEEK

Kada govorimo o fantazijama, istina je da je ovaj žanr posljednjih godina imao izazovan put, ponajviše zbog velikih produkcijskih zahtjeva i troškova koje takve priče nose. Ipak, autori su uspijevali da, i pored toga, stvore upečatljive svetove i nezaboravne avanture na malom ekranu, a priča je još impresivnija kada se sve obradi u jednoj sezoni.

Mi smo izdvojili 5 naslova koji možda nisu dostigli globalnu popularnost poput "Game of Thrones" i sličnih priča, ali koji su, zahvaljujući snažnoj priči, upečatljivim likovima i bogatoj produkciji, ostavili snažan utisak na publiku

The 10th Kingdom

The 10th Kingdom trejler Izvor: YouTube

Moderna djevojka iz Njujorka slučajno otvara portal u paralelni svijet u kome su bajke stvarne. Ona i njen otac završavaju usred borbe za prijesto u kraljevstvima nastalim iz priča o Pepeljugi, Snežani i drugim bajkama. Serija kombinuje humor, avanturu i preokrete dok junaci pokušavaju da se vrate kući i spriječe zlu kraljicu da zavlada svim kraljevstvima.

Over the Garden Wall

Over the Garden Wall - Official Trailer Izvor: YouTube

Dva brata se izgube u misterioznoj šumi koja kao da postoji između svjetova. Dok pokušavaju da pronađu put kući, nailaze na čudna bića i mračne tajne, a sve vrijeme ih prati zastrašujuća figura poznata kao Zvijer. Ispod bajkovite atmosfere krije se priča o odrastanju, strahu i suočavanju sa sopstvenim greškama.

My Lady Jane

My Lady Jane trejler Izvor: YouTube

Alternativna, veoma duhovita verzija istorije Engleske. Priča prati mladu plemkinju Džejn Grej koja se iznenada nađe u središtu borbe za krunu, ali u svijetu gdje dio ljudi može da se pretvara u životinje. Umjesto tragične istorijske sudbine, serija uvodi političke intrige, romantiku i fantastične elemente.

Lockwood & Co.

Lockwood & Co. | Official Trailer Izvor: YouTube

U svijetu u kojem duhovi terorišu gradove, samo djeca i tinejdžeri mogu da ih vide i bore se protiv njih. Troje mladih lovaca na duhove vodi nezavisnu agenciju u Londonu i rješava paranormalne slučajeve, ali ubrzo otkrivaju mnogo veću misteriju koja stoji iza epidemije duhova.

WandaVision

WandaVision | Official Trailer Izvor: YouTube

Priča o superherojima predstavljena kao niz starih televizijskih sitkoma. Vanda i Vision žive naizgled savršen bračni život u čudnom gradu, ali se ubrzo pokazuje da je realnost iskrivljena i da Vanda nesvjesno stvara cijeli svijet kako bi pobjegla od ogromnog gubitka. Kako se iluzija raspada, otkriva se prava tragedija iza svega.

(Mondo.rs)