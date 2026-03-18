Objavljen trejler za novog Spajdermena: Tom Holand se vraća u bioskope ovog ljeta (VIDEO)

Autor N.D. Izvor mondo.ba
0

Zvanični trejler za dugo iščekivani film "Spider‑Man: Brand New Day" je objavljen danas, otkrivajući prve snimke i uvide u nastavak popularne Marvel franšize.

Screenshot_3.jpg Izvor: Sony Pictures/Youtube Screenshot

Novi nastavak Spajdermena prati Pitera Parkera, kojega ponovo tumači britanski glumac Tom Holand, nakon događaja iz drugog dijela "Spider‑Man: No Way Home". U filmu se Piter suočava s posljedicama svog odlaska iz života ljudi koje voli, dok pokušava pronaći svoj put u svijetu koji ga više ne prepoznaje.

Trejler otkriva da se u filmu ponovo pojavljuju Zendaja kao MJ, Džejkob Batalon kao Ned Leeds i Džon Favreau kao Hepi Hogan, uz novu generaciju likova i veće prijetnje u Njujorku. Takođe su prikazani novi neprijatelji i saveznici, uključujući The Punisher i Scorpion.

Film je režirao Destin Daniel Kreton, a očekuje se da će stići u bioskope 31. jula 2026. godine. "Spider‑Man: Brand New Day" donosi mračniji i emotivnije naglašen pristup Piterovom životu, borbi s unutrašnjim dilemama i novim opasnostima, uz snažnu povezanost sa širim Marvelovim univerzumom.

Trejler je izašao nakon neuobičajene globalne promotivne kampanje u kojoj su fanovi dijelili kratke isječke i „puzle“ fragmente sadržaja prije zvanične premijere punog trejlera

