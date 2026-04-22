Koačela kažnjena 40.000 dolara: Džastin Biber oborio rekord, festival plaća zbog 3 minute dužeg nastupa

Poznati kalifornijski muzički festival "Koačela", koji se održavao tokom protekla dva vikenda i završio se u nedjelju, 19. aprila, privukao je oko 125.000 posjetilaca dnevno u Empire Polo Club u pustinji Kolorado. Među izvođačima koji su privukli veliku pažnju bili su Biber, Sabrina Karpenter i Karol G.

Međutim, upravo su jedni od glavnih "hedlajnera", Džastin Biber, kao i DJ Mateo Mileri poznatiji kao Anima, razlog zbog čega je Koačela kažnjena sa 44.000 dolara (37.415 evra) zbog prekoračenja dozvoljenog trajanja nastupa.

Kazne zbog probijanja satnice

Otkriveno je da su tokom drugog vikenda i Biber i Anima prekršili ograničenje trajanja programa koje je odredio grad, a prema kom program petkom i subotom mora da se završi do 1 sat ujutro. Prema pisanju Billboarda, predstavnik grada potvrdio je da se Goldenvoice, promoter festivala, suočava s kaznama većim od 40.000 dolara. Dok je prvi vikend prošao bez prekršaja, drugi je donio dva.

TMZ je prvi izvijestio da je Animin nastup u petak, 17. aprila, trajao devet minuta duže, do 1:09, što je festival koštalo 24.000 dolara. Biberov nastup u subotu, 18. aprila, trajao je samo dva minuta duže, ali i to je bilo dovoljno za kaznu od 20.000 dolara. Prema sporazumu s gradskim vlastima, Koačela plaća 20.000 dolara za prvih pet minuta prekoračenja, nakon čega se iznos povećava.

Koačeli to nije novost

Ovo nije prvi put da se festival suočava s ovakvim kaznama. Prošle godine Travis Skot je prekoračio dozvoljeno vrijeme za tri minuta, što je takođe rezultiralo kaznom od 20.000 dolara. Još 2009. godine Pol Makarti je svoj nastup produžio za čak 54 minuta, zbog čega su organizatori morali da plate tada ogromnu kaznu od 54.000 dolara.

Biber oduševio publiku i oborio rekorde

Uprkos kazni, Biberov nastup oduševio je njegove obožavatelje. Izveo je kombinaciju starijih hitova i novijih pjesama s albuma SWAG. Kao gošću na binu je izveo i 24-godišnju Bili Ajliš, s kojom je izveo pjesmu "One Less Lonely Girl", na veliko oduševljenje publike.

Osim toga, 32-godišnji kanadski pjevač oborio je i nekoliko rekorda. Postao je najplaćeniji izvođač s honorarom od 10 miliona dolara za svoja dva nastupa. Kako piše Vogue, Biberov brend Skylrk prodao je promotivnu robu u vrijednosti od čak 5,04 miliona dolara tokom prvog vikenda Koačele, čime je srušen prethodni rekord festivala od 1,7 miliona dolara ostvaren tokom oba vikenda.

