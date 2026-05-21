Nova horor serija već je postala najgledanija: Omaž Stivenu Kingu ima ocjenu 97% i penje se na svim listama

"Widow’s Bay" je za kratko vrijeme postala jedna od najgledanijih sa impresivnim ocjenama

Iako horor posljednjih godina nije doživljavao svoj najslavniji period, uprkos nekolicini kvalitetnih filmova i serija koje su se izdvojile poput "From" i Kingovog "It: Welcome to Derry", čini se da je jedan nov naslov ipak uspio da ozbiljno uzdrma žanr. Nova serija "Widow’s Bay", koja trenutno ima čak 97% pozitivnih ocjena na Rotten Tomatoesu, već privlači pažnju publike i kritike zbog atmosfere koja podsjeća na najbolje priče Stivena Kinga.

Radnja prati stanovnike misterioznog primorskog gradića na ostrvu u Novoj Engleskoj, za koji kruže priče da je uklet, a upravo spoj jezive atmosfere, neobičnih likova i horor motiva čini ovu seriju jednom od najzanimljivijih novih naslova u posljednje vrijeme. Uz odlične reakcije publike, "Widow’s Bay" se već nameće kao još jedan veliki uspjeh za Apple TV.

Autorka serije je scenaristkinja Kejt Dipold, a u "Widow’s Bay" vešto kombinuje humor, luckaste likove i neočekivane obrate sa istinski uznemirujućim i krvavim horor elementima. Ipak, serija se ne drži samo jedne vrste horora - svaka epizoda istražuje drugačiji motiv žanra, a već prva epizoda predstavlja omaž jednom od najvećih pisaca horora svih vremena - Stivena Kinga.

"Widow’s Bay" već u prvoj epizodi odaje počast Stivenu Kingu

Serija je premijerno prikazana 29. aprila 2026. godine epizodom "Welcome to Widow’s Bay", koja upoznaje gledaoce sa stanovnicima malog grada u Novoj Engleskoj, predvođenim gradonačelnikom Tomom Loftisom, kog igra Metju Ris. Loftis pokušava da poveća turizam u mjestu, pa želi da impresionira novinarku "New York Times-a" koja piše putopisne tekstove, nadajući se da će pozitivan članak donijeti publicitet gradu.

Međutim, mračna prošlost mjesta podstakla je glasine o kletvi, a iako je Loftis u početku skeptičan, ubrzo počinje da mijenja mišljenje. Već u prvoj epizodi grad obavija neprirodno gusta magla za koju neki vjeruju da označava buđenje ostrva i opasnosti koje ono krije.

Misterija počinje da se raspliće kada ribar Šep Klark nestane u magli, što snažno podsjeća na čuvenu novelu Stivena Kinga "Mist" i njenu filmsku adaptaciju iz 2007. godine. Iako je magla u Kingovoj priči mnogo važniji element, jasno je da je upravo ona poslužila kao inspiracija za premijeru serije "Widow’s Bay".

Gledaoci zapravo nikada jasno ne vide šta se krije u magli, slično kao u "Mistu", iako se povremeno mogu naslutiti čudovišta koja se kriju u njoj. Ipak, očigledno je da se Šepu Klarku dogodilo nešto jezivo, što dodatno pojačava misteriju serije.

Koje još horor motive istražuje "Widow’s Bay"

"Mist" nije jedino horor djelo kojem serija odaje počast. "Widow’s Bay" istražuje brojne klasične motive horor žanra, koji svi doprinose velikoj misteriji grada i navodnoj kletvi koja ga prati. Upravo zbog toga serija djeluje kao idealna zamena za fanove Stivena Kinga.

Naravno, spoj mračnih priča i vedrog humora tipičnog za mala mjesta čini celu atmosferu još jezivijom. Tom Loftis podseća na gradonačelnika Larija Vona iz filma "Ajkula", političara koji očajnički pokušava da održi ekonomiju svog grada, iako je opasnost više nego očigledna.

Kako radnja odmiče, Loftis sve više shvata koliko je grad zapravo opasan, a serija uvodi čitav niz klasičnih horor elemenata - ubilačke klovnove, zastrašujuće morske vještice, vještičarenje i opsednutost, uklete hotele, maskiranog serijskog ubicu, traumatizovanog sveštenika, ali i brojne folklorne priče i sujeverja malih sredina.

"Widow’s Bay" uspješno gradi osjećaj natprirodnog straha, dok istovremeno razvija ekscentrične i upečatljive likove, što je odlika i najboljih djela Stivena Kinga. Umjesto da se fokusira na samo jedno čudovište, serija pred svoje junake baca čitavu galeriju horor arhetipova, dok stanovnici grada sve te bizarnosti prihvataju gotovo kao svakodnevicu.