Pronašli smo seriju koja je savršen kombo Broadchurch-a i Midsomer Murders-a: Krimi "limunadica" savršena za bindž

Idiličan ambijent, napete misterije i prstohvat romanse… "Ubistvo u malom gradu" ima apsolutno sve.

Ako ste u potrazi za serijom koja spaja napete zločine, prelijepe pejzaže i onu posebnu atmosferu "malog mjesta koje krije velike tajne", onda bi "Murder in a Small Town" mogla da bude pravi izbor. Mnogi je već porede sa hitovima poput "Broadchurch" i "Midsomer Murders", a publiku je osvojila kombinacijom misterije, drame i šarmantnog primorskog ambijenta. Iako možda nije među najpopularnijim naslovima, ova serija se polako nameće kao jedan od skrivenih dragulja među krimi dramama.

O čemu se radi u "Murder in a Small Town"

Detektivska priča prati Karla Alberga koji nakon rada u policiji velikog grada Mineapolisa odlučuje da se preseli u mirno kanadsko primorsko mjesto. Nada se novom početku i predahu od psihološkog pritiska koji mu je posao ostavio, ali stvarnost je potpuno drugačija.

Ispostavlja se da gradić krije mnogo više tajni nego što se na prvi pogled čini, a Karl mora da upotrijebi sve svoje detektivske sposobnosti kako bi riješio ubistva koja potresaju zajednicu. Tokom dvije sezone pratimo i njegov odnos sa lokalnom bibliotekarkom Kasandrom, koja mu postaje i inspiracija i ljubavno interesovanje.

Interesantno je da glavna zvijezda serije, Rosif Saterlend umalo nije ni otišao na audiciju za ovu ulogu.

"U početku mi je to bila samo još jedna audicija. Već sam igrao mnogo detektiva i iskreno nisam bio previše zainteresovan, ali scenario mi se dopao", rekao je glumac ranije za Deadline.

Ono što ga je najviše privuklo liku Karla jeste njegova ljudskost. Kako kaže, nije želio da igra tipičnog grubog detektiva koji autoritet pokazuje značkom i pištoljem, već čovjeka koji do istine dolazi kroz empatiju i razumijevanje ljudi.

"On je neko ko emocije nosi na licu i nije opterećen unutrašnjim demonima", objasnio je glumac.

Da li vrijedi gledati seriju?

Definitivno da! Kombinacija prelijepog primorskog ambijenta, zanimljivih i uvjerljivih misterija, kao i sjajne hemije između Rossif Sutherland i Kristin Kreuk izdvaja ovu seriju od mnogih drugih detektivskih drama. Gledaoci posebno hvale to što je serija lagana za gledanje, atmosferična i „udobna“ na neki poseban način, uprkos zločinima koje obrađuje.

