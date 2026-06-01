Skandal u britanskom Talentu: Svi pričaju da je pobjeda namještena, glavni krivac je ovaj poznati voditelj? (Video)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Hor "The Hawkstone Farmers Choir" nekadašnjeg Top Gir voditelja Džeremija Klarksona, osvojio je titulu pobjednika emisije "Britanija ima talenat" tokom velikog finala uživo održanog u subotu.

Nekadašnji voditelj emisije "Top Gear" Džeremi Klarkson, našao se u centru pažnje nakon što je hor, koji je unajmio da snimi reklamu za njegov brend piva i farmu "Hokston", osvojio pobjedu u takmičenju "Britanija ima talenat".

Glavni sudija, Sajmon Kauel je sinoćno finale opisao kao "najizjednačenije do sada", nastavljajući da gotovo svakom izvođaču govori da je najbolji takmičar večeri. Nakon zatvaranja glasanja priznao je: "Nemam pojma ko će, dođavola, pobijjediti".

Muzički mogul sedeo je u žiriju zajedno sa Amandom Holden (55), Ališom Dikson i KSI-em (32), ali su upravo gledaoci kod kuće izabrali hor za konačnog pobjednika. Nagrada je iznosila 250.000 funti.

Voditelj emisije Džeremi Klarkson (65), poznat po emisiji "Top Gear" i radu za Prime Video, koji je finansirao i osnovao hor, bio je u publici i mogao se vidjeti kako burno slavi nakon njihove pobjede.

Uprkos velikom uspjehu hora, neki gledaoci ITV-a nisu bili zadovoljni. Tvrdili su da ITV samo pruža Klarksonu, koji na tom kanalu vodi emisiju "Who Wants to Be a Millionaire?", besplatnu promociju, a rezultat su nazvali "namještenim".

Hor, kojim danas upravljaju farmeri Sajmon Gvilijam i Lizi Din,prvobitno je osnovao Džeremi Klarkson nakon što je tražio pjevački talentovane poljoprivrednike za reklamu svog brenda piva "Hawkstone".

Na društvenoj mreži X nezadovoljni gledaoci su pisali:

"Kako ide sva ta besplatna promocija Klarksona, @ITV?, "Kladim se da će ovo biti najmanje gledano finale Britain's Got Talent-a do sada. Drugi su shvatili da je sve namješteno čim su prikazali Džeremija Klarksona u publici", "Kakva prevara".

Pogledajte pobjednički nastup:

The Hawkstone farmers
Klarkson je okupio grupu od 32 člana tokom 2024. godine. Hor se, pored muzike, bavi i podizanjem svijesti o problemima mentalnog zdravlja među poljoprivrednicima, kao i prikupljanjem sredstava za humanitarne organizacije koje se time bave, prenosi Dejli Mejl.

Nakon pobede, tokom koje su izveli originalnu pjesmu, članovi hora su izjavili:

"Mi smo prvi hor koji je ikada pobedio u Britain's Got Talent-u. Ova pobeda je za sve farmere. Nije sramota ako niste dobro – progovorite o tome. Ovo je za farmere!".

