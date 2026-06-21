Akcioni triler "Citizen Vigilante", u kojem glavnu ulogu tumači Armi Hamer, zabranjen je u Njemačkoj nakon što su nadležni odbili da mu dodijele starosnu oznaku, uz obrazloženje da podstiče nasilje prema migrantima.
Triler "Citizen Vigilante", koji predstavlja savremenu verziju kultnog ostvarenja "Death Wish", u bioskope u Sjedinjenim Američkim Državama stiže ovog petka, ali je već izazvao burne reakcije u Evropi zbog tematike kojom se bavi.
- Sistem za ocjenjivanje odbio je da nam dodeli bilo kakvu oznaku u Njemačkoj, tako da film sada može da se gleda samo ako uvezete Blu-ray iz Austrije ili Švajcarske - rekao je kontroverzni reditelj Uve Bol za Dejli telegraf, prenosi Variety.
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Bol kaže da je mišljenja da je to urađeno namjerno.
- To je bila odluka koja liči na cenzuru. Angažovao sam advokata, ali smo izgubili jer mi je rečeno da film podstiče nasilje nad migrantima - kaže Bol.
Radnja filma počinje brutalnim ubistvom žene pred očima njenog sina, koje izvršavaju migranti povezani sa kriminalnim miljeom. Nakon toga, glavni junak Sanders, kojeg igra Armi Hamer, razočaran stanjem u društvu i neefikasnošću institucija, odlučuje da uzme pravdu u svoje ruke i obračuna se sa kriminalcima, ali i korumpiranim zvaničnicima koji ih štite. Njegove mete su uglavnom, ali ne isključivo, migranti.
Njemačka zabranila film "Citizen Vigilante" koji potresa Evropu: U glavnoj ulozi glumac optužen za kanibalizam
(Informer / MONDO)