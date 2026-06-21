Akcioni triler "Citizen Vigilante", u kojem glavnu ulogu tumači Armi Hamer, zabranjen je u Njemačkoj nakon što su nadležni odbili da mu dodijele starosnu oznaku, uz obrazloženje da podstiče nasilje prema migrantima.

Izvor: Youtube printscreen / Quiver Distribution

Triler "Citizen Vigilante", koji predstavlja savremenu verziju kultnog ostvarenja "Death Wish", u bioskope u Sjedinjenim Američkim Državama stiže ovog petka, ali je već izazvao burne reakcije u Evropi zbog tematike kojom se bavi.

- Sistem za ocjenjivanje odbio je da nam dodeli bilo kakvu oznaku u Njemačkoj, tako da film sada može da se gleda samo ako uvezete Blu-ray iz Austrije ili Švajcarske - rekao je kontroverzni reditelj Uve Bol za Dejli telegraf, prenosi Variety.

Pogledajte trejler:

Citizen Vigilante trejler Izvor: Youtube / Quiver Distribution

Bol kaže da je mišljenja da je to urađeno namjerno.

- To je bila odluka koja liči na cenzuru. Angažovao sam advokata, ali smo izgubili jer mi je rečeno da film podstiče nasilje nad migrantima - kaže Bol.

Radnja filma počinje brutalnim ubistvom žene pred očima njenog sina, koje izvršavaju migranti povezani sa kriminalnim miljeom. Nakon toga, glavni junak Sanders, kojeg igra Armi Hamer, razočaran stanjem u društvu i neefikasnošću institucija, odlučuje da uzme pravdu u svoje ruke i obračuna se sa kriminalcima, ali i korumpiranim zvaničnicima koji ih štite. Njegove mete su uglavnom, ali ne isključivo, migranti.

Vidi opis Njemačka zabranila film "Citizen Vigilante" koji potresa Evropu: U glavnoj ulozi glumac optužen za kanibalizam Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: WARREN TODA/EPA Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: WARREN TODA/EPA Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: NINA PROMMER/EPA Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: NINA PROMMER/EPA Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: ETTORE FERRARI/ANSA Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Instagram/armiehammer Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Instagram/armiehammer Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Instagram/armiehammer Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: pritnscreen/youtube/The Armie HammerTime Podcast Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Printscreen/YouTube Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Instagram/armiehammer Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Instagram/armiehammer Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MALPASO PRODUCTIONS - BERNSTEIN, KEITH - Album / Album / Profimedia Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Instagram/armiehammer Br. slika: 14 14 / 14

(Informer / MONDO)