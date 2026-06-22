Pecka Outdoor Festival: Tri dana prirode, umjetnosti i zajedništva uz najbogatiji program do sada

Sedmi Pecka Outdoor Festival će se održati od 26. do 28. juna 2026. godine.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banjaluci danas je održana konferencija za medije povodom najave sedmog Pecka Outdoor Festivala (POF), koji će se održati od 26. do 28. juna 2026. godine u selu Pecka.

Organizatori su istakli da se festival održava posljednjeg vikenda u junu, okupljajući ljubitelje outdoor kulture, avanturiste i porodice iz cijelog regiona i svijeta. Tokom festivala, Pecka se pretvara u mjesto susreta, druženja i zajedničkog doživljaja prirode.

Na jednom mjestu okupljaju se penjači, biciklisti, planinari, istraživači, djeca, porodice, avanturisti, umjetnici, muzičari, lokalni domaćini i putnici, svi povezani željom za aktivnim boravkom u prirodi i autentičnim iskustvima na otvorenom.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Borislav Boro Marić, direktor festivala, naglasio je kako nas ove godine čeka najbogatiji program do sada.

„Veliko nam je zadovoljstvo da najavimo sedmi festival. Godine lete, a čini mi se da smo ovaj put najspremniji do sada uz najbogatiji program. Jedva čekamo naredni vikend da pokažemo ljudima šta smo sve pripremili. Vjerujem da će svi posjetioci uživati. Mi pokušavamo da se iz Pecke proširimo na okolna sela i opštine kao što su Ribnik, Šipovo, a evo sada i Glamoč. Pozviamo sve da dođu, da se prepuste i uživaju. Ko do sada nije shvatio da smo ozbiljni, sam taj broj sedam dovoljno govori. Pauzu od dvije godine smo napravili samo tokom pandemije korona virusa, a inače prvi festival je održan prije devet godina.“

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Jedan od partnera ovogodišnjeg festivala je Muzej savremene umjesti koji će održati i radionicu za najmlađe. Isidora Živković, kustoskinja MSU RS, zahvalila se organizatorima na pozivu da budu dio ovog festivala.

„Drago mi je da smo na ovaj način povezali rad našeg muzeja sa Peckom. Što se tiče same radionice ona ja namijenjena djeci. Radi se zapravo o radionici na kojoj ćemo izrađivati zastave, a nešto slično smo imali u Muzeju prije dvije godine. Došli smo na ideju da svako dijete da doprinos u izradi 'zastave planete Zemlje' i nekako mislim da će se u prirodi sve lijepo to povezati. Možda djeca budu inspirisana pa da napravimo neku zajedničku zastavu Pecke“, poručila je Isidora Živković.

Muzički dio festivala otvoriće Pop-rok sekcija Umjetičke škole “Vlado Milošević” iz Banjaluke.

Pecka Outdoor Festival poznat je po dobroj energiji i neponovljivoj atmosferi, a aktivnosti se održavaju bez obzira na vremenske uslove. Učesnici se iz godine u godinu vraćaju upravo zbog tog autentičnog doživljaja.

Glavni sponzor ovogodišnjeg festivala je kompanija Tropic. Prijave za festival možete podnijeti na zvaničnoj stranici.

Kompletan program festivala: