logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Znate li ko živi pored vas? Jeziva serija o istinitim zločinima hara Netfliksom

Znate li ko živi pored vas? Jeziva serija o istinitim zločinima hara Netfliksom

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Nakon uspjeha dokumentarnih serijala “Najgori cimer ikad” i “Najgori bivši ikad”, Netflix nastavlja svoju antologiju istinitih zločina novim naslovom koji istražuje jednu od najjezivijih mogućih situacija, opasnost od komšija.

Serija Najgori komšija ikad na Netflixu Izvor: Netflix

Serija “Najgori komšija ikad” na Netfliksu donosi četiri odvojene priče o ljudima čiji su se obični životni problemi sa komšijama pretvorili u višegodišnje sukobe, proganjanje, strah i na kraju tragedije.

Prva sezona sastoji se od četiri epizode koje kroz različite slučajeve prikazuju koliko granica između svakodnevne neprijatnosti i ozbiljne opasnosti može biti tanka.

Autori koriste iskaze članova porodica, svjedočenja ljudi koji su bili uključeni u događaje, policijske snimke i druge dostupne materijale kako bi rekonstruisali okolnosti koje su dovele do katastrofalnih posljedica. Poseban dio serije čine dramatizovane animirane sekvence koje dopunjuju priče i pomažu u prikazu događaja koje kamera nije zabilježila.

Pogledajte trejler:

Worst neigbor ever
Izvor: Netflix

O čemu se radi u seriji "Najgori komšija ikad"?

Jedan od najpotresnijih slučajeva prati Šonu i Dejvida Skota iz Kentakija, čiji se miran život promijenio nakon sukoba sa Fransis Zajer.

Žena koju su ranije poznavali postepeno je počela da pokazuje sve problematičnije ponašanje, a nakon što su odlučili da prekinu zajednički životni aranžman, situacija je postala mnogo ozbiljnija.

Preseljenje Fransis u kuću prekoputa, otvorilo je novo poglavlje sukoba.

Izvor: Netflix

Uslovljeni optužbama, prijavama i stalnim uznemiravanjem, Skotovi su pokušavali da pronađu način da zaštite svoju porodicu.

Sukob je dostigao tragičan vrhunac kada je Fransis došla naoružana do njihovog doma i pucala na supružnike.
Dejvid je izgubio život, dok je Šona teško povrijeđena. Fransis je kasnije osuđena na višegodišnju zatvorsku kaznu. 

(Nova, MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

serije netflix

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA