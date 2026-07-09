Znate li ko živi pored vas? Jeziva serija o istinitim zločinima hara Netfliksom

Nakon uspjeha dokumentarnih serijala “Najgori cimer ikad” i “Najgori bivši ikad”, Netflix nastavlja svoju antologiju istinitih zločina novim naslovom koji istražuje jednu od najjezivijih mogućih situacija, opasnost od komšija.

Izvor: Netflix

Serija “Najgori komšija ikad” na Netfliksu donosi četiri odvojene priče o ljudima čiji su se obični životni problemi sa komšijama pretvorili u višegodišnje sukobe, proganjanje, strah i na kraju tragedije.

Prva sezona sastoji se od četiri epizode koje kroz različite slučajeve prikazuju koliko granica između svakodnevne neprijatnosti i ozbiljne opasnosti može biti tanka.

Autori koriste iskaze članova porodica, svjedočenja ljudi koji su bili uključeni u događaje, policijske snimke i druge dostupne materijale kako bi rekonstruisali okolnosti koje su dovele do katastrofalnih posljedica. Poseban dio serije čine dramatizovane animirane sekvence koje dopunjuju priče i pomažu u prikazu događaja koje kamera nije zabilježila.

Pogledajte trejler:

Worst neigbor ever Izvor: Netflix

O čemu se radi u seriji "Najgori komšija ikad"?

Jedan od najpotresnijih slučajeva prati Šonu i Dejvida Skota iz Kentakija, čiji se miran život promijenio nakon sukoba sa Fransis Zajer.

Žena koju su ranije poznavali postepeno je počela da pokazuje sve problematičnije ponašanje, a nakon što su odlučili da prekinu zajednički životni aranžman, situacija je postala mnogo ozbiljnija.

Preseljenje Fransis u kuću prekoputa, otvorilo je novo poglavlje sukoba.

Izvor: Netflix

Uslovljeni optužbama, prijavama i stalnim uznemiravanjem, Skotovi su pokušavali da pronađu način da zaštite svoju porodicu.

Sukob je dostigao tragičan vrhunac kada je Fransis došla naoružana do njihovog doma i pucala na supružnike.

Dejvid je izgubio život, dok je Šona teško povrijeđena. Fransis je kasnije osuđena na višegodišnju zatvorsku kaznu.

(Nova, MONDO)