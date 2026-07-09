Znate li ko živi pored vas? Jeziva serija o istinitim zločinima hara Netfliksom

Nakon uspjeha dokumentarnih serijala “Najgori cimer ikad” i “Najgori bivši ikad”, Netflix nastavlja svoju antologiju istinitih zločina novim naslovom koji istražuje jednu od najjezivijih mogućih situacija, opasnost od komšija.
Serija “Najgori komšija ikad” na Netfliksu donosi četiri odvojene priče o ljudima čiji su se obični životni problemi sa komšijama pretvorili u višegodišnje sukobe, proganjanje, strah i na kraju tragedije.
Prva sezona sastoji se od četiri epizode koje kroz različite slučajeve prikazuju koliko granica između svakodnevne neprijatnosti i ozbiljne opasnosti može biti tanka.
Autori koriste iskaze članova porodica, svjedočenja ljudi koji su bili uključeni u događaje, policijske snimke i druge dostupne materijale kako bi rekonstruisali okolnosti koje su dovele do katastrofalnih posljedica. Poseban dio serije čine dramatizovane animirane sekvence koje dopunjuju priče i pomažu u prikazu događaja koje kamera nije zabilježila.
Pogledajte trejler:
O čemu se radi u seriji "Najgori komšija ikad"?
Jedan od najpotresnijih slučajeva prati Šonu i Dejvida Skota iz Kentakija, čiji se miran život promijenio nakon sukoba sa Fransis Zajer.
Žena koju su ranije poznavali postepeno je počela da pokazuje sve problematičnije ponašanje, a nakon što su odlučili da prekinu zajednički životni aranžman, situacija je postala mnogo ozbiljnija.
Preseljenje Fransis u kuću prekoputa, otvorilo je novo poglavlje sukoba.Izvor: Netflix
Uslovljeni optužbama, prijavama i stalnim uznemiravanjem, Skotovi su pokušavali da pronađu način da zaštite svoju porodicu.
Sukob je dostigao tragičan vrhunac kada je Fransis došla naoružana do njihovog doma i pucala na supružnike.
Dejvid je izgubio život, dok je Šona teško povrijeđena. Fransis je kasnije osuđena na višegodišnju zatvorsku kaznu.
(Nova, MONDO)