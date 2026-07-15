Svjetska senzacija Moby stiže na Kalemegdan: Legenda eletronske muzike sprema spektakl u Beogradu

Legenda elektronske muzike nastupiće u Beogradu u sklopu svoje "Live 2026 Moby"

Izvor: Promo

Donji grad Kalemegdana će 21. jula postati velika open-air scena na kojoj će nastupiti Moby, jedan od najuticajnijih autora elektronske muzike i umjetnik čiji se koncerti danas dočekuju kao rijetka i posebna prilika. Njegov dolazak u Beograd najavljuje noć snažne energije, velikih hitova i svjetske produkcije, kada će se okupiti nekoliko hiljada ljudi, pretvarajući Kalemegdan u epicentar regionalne elektronske scene.

Na turneji Live 2026 Moby u regionu nastupa samo u Puli i Beogradu. Kako je koncert u pulskoj Areni rasprodat, beogradski nastup je posljednja prilika za ljubitelje elektronske muzike da ovog ljeta uživaju u velikom live spektaklu na otvorenom, pod zidinama Kalemegdana. U prodaji je ostao još mali broj ulaznica, a kupovina je moguća putem platforme eFinity.rs.

Izvor: Promo

Na koncertu se očekuje više od 10.000 ljudi, pa organizator Charm Music posebno apeluje da se dođe na vrijeme. Ulaz za publiku biće otvoren od 18:00, predgrupa Luton i Šćepa nastupiće u 21:00, dok je izlazak Mobija na scenu zakazan za 22:00.

Turneja Live 2026 već je pokrenula talas euforije širom Evrope. Moby je ovog ljeta nastupao na velikim festivalskim i open-air binama, među kojima su Rock Werchter u Belgiji, Mad Cool Festival u Madridu, Icónica Sevilla Fest, Bospop u Holandiji, Jazzopen u Štutgartu i Montreux Jazz Festival. Beograd se sada upisuje na mapu velike evropske turneje kao jedna od najatraktivnijih stanica na otvorenom.

Dosadašnji nastupi u okviru turneje donijeli su snažan, hitovima nabijen koncertni repertoar – od „Bodyrock“, „Go“, „We Are All Made of Stars“ i „Why Does My Heart Feel So Bad?“, do „Natural Blues“, „Porcelain“, „Lift Me Up“ i „Feeling So Real“. Upravo spoj velikih pjesama, fenomenalne energije i rijetka prilika da se Moby čuje uživo čini beogradski koncert događajem koji se ne propušta.

Moby Play 25 Izvor: YouTube

Da Moby i danas razmišlja o muzici kao prostoru otvorenom za sve stvaraoce, potvrđuje i njegov projekat Mobygratis, platforma na kojoj je dostupno 500 instrumentalnih muzičkih tema za besplatno korišćenje. Ovaj gest dodatno pokazuje zašto njegov koncert nije samo muzički događaj, već susret sa umjetnikom koji nastavlja da inspiriše nove generacije publike i autora.

(Mondo.rs)