Gleda se bez daha: Drama o majci koja radi sve da spasi sina najgledanija na Netfliksu

Francuski film "Nothing to Lose", koji je nedavno stigao na Netfliks, za veoma kratko vrijeme našao se među najgledanijim naslovima na ovoj striming platformi.

Izvor: Youtube printscreen / Netflix

Ova snažna emotivna drama na Netfliksu prati Jadu, koju tumači Navel Madani, majku spremnu da učini apsolutno sve kako bi spasila život svog sina oboljelog od leukemije. Kada sazna da mu je hitno potreban kompatibilan donor, njen život se pretvara u trku s vremenom.

Kako vrijeme neumoljivo prolazi, Jada donosi sve očajnije odluke, a priča iz porodične drame prerasta u napet triler koji postavlja pitanje dokle je jedan roditelj spreman da ide kako bi spasio svoje dijete. Film "Nothing to Lose" su režirali Ludovik Kolbo-Žisten i Navel Madani, koja je ujedno i koautorka scenarija.

Pogledajte trejler:

Nothing to lose film trejler Izvor: Youtube / Netflix

Film nosi snažnu poruku

Prve kritike uglavnom ističu emotivnu snagu filma i odličnu glumačku izvedbu glavne junakinje, ali nisu svi podjednako oduševljeni scenarijem.

Portal UK Film Review ocenio je da je u pitanju "moćna priča o majci koja je spremna na sve da spase sina", uz ocjenu da film uspješno spaja porodičnu dramu i napeti triler. Posebne pohvale dobila je Navel Madani, čija je interpretacija opisana kao "uvjerljiva i emotivna".

S druge strane, Ready Steady Cut smatra da film ima važnu poruku, ali da je scenario previše sentimentalan i da pojedina rešenja djeluju isforsirano, zbog čega emocionalni efekat nije uvijek ubjedljiv.

Slično mišljenje izneo je i portal But Why Tho?, gde se navodi da film otvara važna pitanja o zdravstvenom sistemu i roditeljskoj žrtvi, ali da ne uspijeva u potpunosti da ih pretoči u zaokruženu i ubjedljivu filmsku priču.

Na sajtu Rotten Tomatoes, među prvim korisničkim utiscima preovladavaju pozitivne reakcije. Gledaoci ističu da je riječ o dirljivoj priči o ljubavi, porodici i požrtvovanju, dok se kao najčešća zamjerka navodi engleska sinhronizacija. Zbog toga mnogi preporučuju gledanje originalne francuske verzije sa titlovima.

Mnogi priznali da su plakali

Za razliku od podeljenih kritičarskih ocena, publika je film dočekala sa mnogo više oduševljenja. Na društvenim mrežama i forumima brojni gledaoci priznaju da ih je priča rasplakala, dok drugi ističu da ih je neizvjesnost držala prikovane za ekran sve do poslednjih minuta.

Posebno se hvali način na koji film prikazuje očaj roditelja suočenog sa teškom bolešću djeteta. Iako pojedini smatraju da su neke scene previše dramatične i manje uvjerljive, većina ocjenjuje da snažna emocija i gluma Navel Madani uspijevaju da nadomjeste slabosti scenarija.

Sa trajanjem od nešto manje od 100 minuta, "Nothing to Lose" donosi uspješan spoj porodične drame i trilera koji će posebno privući ljubitelje emotivnih priča sa visokim ulozima. Iako nije jednoglasno osvojio filmske kritičare, uspio je da pronađe put do publike i već svega nekoliko dana nakon dolaska na Netfliks postane jedan od najzapaženijih novih naslova na platformi.

(Informer / MONDO)