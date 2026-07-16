Horor-drama "Aileen Wuornos: American Boogeywoman" otkazana u bioskopima zbog jedne eksplicitne scene

Izvor: Youtube / Madman Films

Krajem prošle godine, na Netfliks je stigla istinita priča o Ajlin Vurnos, ženi serijskom ubici, koja je ušla u istoriju kao jedna od najporemećenijih osoba koje su osuđene na smrtnu kaznu. Ovu ulogu je u filmu "Monster" svojevremeno maestralno odigrala Šarliz Teron, a mnogi ne znaju da postoji i verzija iz 2021. godine,

Film "Aileen Wuornos: American Boogeywoman" je izazvao skandal ne zbog nasilja, već e**tske scene između Pejton List koja je tada imala 23 godine i Tobina Bela (79).

Film je momentalno izazvao buru u filmskoj industriji zbog šokantne razlike od čak 56 godina između dvoje glumaca, koji su u jednoj sceni prikazani eksplicitnoj sceni se*sa. Publika nije mogla da poveruje da su producenti zaista odlučili da to prikažu.

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Ajlin Vurnos - film iz 2021 Izvor: YouTube/Madman films

Zbog negativnih reakcija već tokom test-prikazivanja i burnih komentara na društvenim mrežama, studio je odustao od bioskopske distribucije u posljednjem trenutku. Umjesto na velikom platnu, film je poslat direktno na kućni video, što je bio jasan znak da su željeli da izbjegnu još veći medijski linč.

Snimanje je završeno početkom 2021. godine, kada je Pejton List imala svega 23 godine, dok je Tobin Bel, poznat po svom hladnokrvnom liku iz franšize filmova "Saw", već bio na pragu osamdesete.

Vidi opis Vruća scena između djevojke (23) i glumca (79) iz kultnog horora uzdrmala svijet: Film odmah otkazan u bioskopima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Madman Films Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube / Madman Films Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube / Madman Films Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube / Madman Films Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Youtube / Madman Films Br. slika: 5 5 / 5

Pejton List se u kasnijem intervjuu osvrnula na scene sa znatno starijim kolegom.

- To je bio izazov kao i svaki drugi. Možda nije bio prijatan za sve, ali moj zadatak je bio da odglumim lik, a ne da procjenjujem etičke granice scenarija - rekla je glumica tada.

Ko je Ajlin Vurnos?



Ko je Ajlin?

Ajlin je bila radila kao prostitutka na Floridi kada je, tokom 12 meseci počevši od 1989. godine, pljačkala, ubijala i krala vozila svojih žrtava. Svi ubijeni bili su vozači u dobi između 40 i 65 godina.

Vidi opis Vruća scena između djevojke (23) i glumca (79) iz kultnog horora uzdrmala svijet: Film odmah otkazan u bioskopima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Netflix Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Netflix Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Netflix Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Netflix Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Netflix Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Netflix Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Netflix Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Netflix Br. slika: 8 8 / 8

Nakon što je uhapšena, u januaru 1991. priznala je ubistva, ali je tvrdila da je djelovala u samoobrani, navodeći da je muškarce upucala jer su je silovali ili pokušali da je siluju. Na kraju je osuđena na šest smrtnih kazni, dok je sedmu izbjegla jer tijelo te žrtve nikada nije pronađeno.

Kasnije je na sudu promenila priču.

"Kriva sam koliko god mogu biti", rekla je. "Želim da svet zna da sam ubila te muškarce, hladnokrvno. Dugo sam mrzila ljude. Ja sam serijska ubica. Ubila sam ih hladnokrvno, stvarno gadno".