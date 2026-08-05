Besplatne radionice, muzika i ples: Počinje 22. "Kreativni avgust“ u Banjaluci

Udruženje građana "Zdravo da ste" od 10. do 21. avgusta organizuje 22. Festival "Kreativni avgust" u parku Mladen Stojanović. Učešće u svim radionicama je besplatno.

Izvor: Zdravo da ste

Udruženje građana "Zdravo da ste" od 10. do 21. avgusta organizuje 22. izdanje Festivala "Kreativni avgust", manifestacije koja i ove godine donosi bogat program besplatnih radionica i kreativnih sadržaja za sve generacije.

Kako navode organizatori, cilj festivala je da tokom ljeta stvori prostor u kojem građani mogu da uče, stvaraju, dijele znanje i povezuju se kroz različite umjetničke izraze i kreativno stvaralaštvo.

"Ovo nije festival koji se samo gleda – ovo je festival u kojem se aktivno učestvuje. Želimo da svako pronađe nešto za sebe, bilo da želi da nauči svirati gitaru ili afričke udaraljke, oproba se u slikanju, kreiranju animiranog filma, zapleše tango ili jednostavno provede kvalitetno vrijeme družeći se u inspirativnom okruženju", poručili su organizatori.

Svi programi su besplatni, a namijenjeni su svima koji žele da svoje slobodno vrijeme provedu kreativno, steknu nova znanja i razvijaju svoje talente.

Od 10. do 15. avgusta biće organizovane škola slikanja za mlade, škola animiranog filma, škola gitare, radionice stripa, afričkih udaraljki i argentinskog tanga, kao i "Kreativni mikrofon" i edukativne radionice.

U drugom dijelu festivala, od 17. do 21. avgusta, na programu su škola slikanja za djecu, radionice brejkdensa, argentinskog tanga, škole gitare, rekreativnog pjevanja, "Kreativni mikrofon" i turnir u stonom tenisu.

Festival će biti održavan u parku "Mladen Stojanović", pored terena za padel, svakog dana osim nedjelje, u terminu od 18 do 20 časova.

Festival "Kreativni avgust" realizuje se uz podršku Grada Banjaluka i Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske.