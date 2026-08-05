Počinje Freshwave: Banjaluka spremna za tri dana vrhunske muzike i hiljade posjetilaca (Video)

Freshwave festival počinje 6. avgusta na tvrđavi Kastel u Banjaluci. Organizatori najavili bogat program, značaj za turizam i potrebu za većom institucionalnom podrškom.

- Izvor: MONDO/Slaven Petković

Freshwave festival počinje 6. avgusta na tvrđavi Kastel i traje do 8. avgusta.

Organizatori ističu da festival donosi značajne turističke i ekonomske efekte za Banjaluku, ali upozoravaju da je za dalji razvoj potrebna snažnija institucionalna podrška.

Ovogodišnje izdanje prati i humanitarna akcija dobrovoljnog darivanja krvi.

Sve je spremno za početak 14. izdanja Freshwave festivala, koji će od 6. do 8. avgusta na tvrđavi Kastel okupiti neka od najvećih imena svjetske i regionalne muzičke scene.

Uoči početka festivala održana je konferencija za novinare na kojoj je bilo riječi o značaju Freshwave festivala za razvoj turizma i promociju Banjaluke, izazovima organizacije jednog od najvećih muzičkih događaja u Bosni i Hercegovini, ali i programu koji očekuje publiku tokom predstojeća tri dana.

O ovogodišnjem izdanju festivala govorili su v.d. direktora Turističke organizacije Grada Banjaluka Minja Šurlan i direktor Freshwave festivala Strahinja Grahovac.

Šurlan je naglasila da Freshwave već 14 godina predstavlja jedan od najvažnijih događaja za turističku promociju grada.

"Freshwave festival je od izuzetnog značaja za Banjaluku, što potvrđuje i činjenica da uspješno traje već 14 godina. Ovo je festival koji privlači upravo one turiste koji ostvaruju stvarne efekte za lokalni turizam. Oni ne dolaze samo zbog festivala, već u gradu borave nekoliko dana, koriste smještajne kapacitete, ugostiteljske usluge i upoznaju Banjaluku. Istovremeno, iz našeg grada nose lijepe uspomene i prenose pozitivnu sliku Banjaluke širom regiona i Evrope", rekla je Šurlan.

Dodala je da Turistička organizacija upravo zbog toga podržava manifestacije koje imaju konkretan doprinos razvoju turizma.

"Za nas je posebno važno što kroz ovakve festivale dobijamo preciznu turističku analitiku, tačnije znamo koliko je prodato ulaznica, iz kojih zemalja dolaze posjetioci, koliko dana borave u gradu i kojoj starosnoj grupi pripadaju. Upravo ti podaci omogućavaju nam da planiramo buduće promotivne aktivnosti i da Banjaluku još snažnije pozicioniramo kao festivalsku destinaciju. Naš cilj je da u narednom periodu još više ulažemo u promociju ovakvih događaja na međunarodnom tržištu i da podrška festivalima bude još snažnija i pravovremenija", naglasila je Šurlan.

Direktor Freshwave festivala Strahinja Grahovac podsjetio je da je manifestacija tokom proteklih 14 godina prerasla okvire festivala elektronske muzike.

"Festival se značajno promijenio kroz ovih 14 godina. Rasli smo zajedno sa publikom i iz godine u godinu širili program. Danas više nismo samo festival elektronske muzike. Publici nudimo i hip-hop, rock i druge muzičke pravce jer želimo da svake godine privučemo što širi spektar posjetilaca i da Freshwave bude festival za različite generacije i ukuse", rekao je Grahovac.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Govoreći o izazovima organizacije, istakao je da su troškovi produkcije višestruko porasli u odnosu na prve godine održavanja festivala.

"Najveća razlika između nekada i danas jeste cijena organizacije. Ono što je prije desetak godina koštalo pet hiljada evra, danas košta višestruko više. Cijene produkcije, tehničke opreme i angažmana izvođača značajno su porasle, a posljednjih godina taj trend prati i rast cijena regionalnih izvođača. Organizacija međunarodnog festivala danas je daleko zahtjevnija nego ranije", rekao je Grahovac.

Prema njegovim riječima, za dalji razvoj međunarodnih festivala potrebna je snažnija podrška institucija.

"Festivali poput Freshwavea dovode prave strane turiste i stvaraju konkretne efekte za lokalnu ekonomiju i turizam. Da bismo nastavili razvijati festival na nivou koji odgovara međunarodnim standardima, potrebna nam je veća podrška institucija. Kao organizacija došli smo do nivoa koji vlastitim kapacitetima možemo postići, a naredni iskoraci zahtijevaju sistemsku podršku", poručio je Grahovac.

Najavio je i da publiku ove godine očekuje jedno od programski najjačih izdanja festivala.

"Potrudili smo se da napravimo jedan od najjačih programa do sada. Dovodimo izvođače koji su među najtraženijima na regionalnoj sceni, dok u segmentu elektronske muzike nastupaju umjetnici koji su headlineri najvećih evropskih i svjetskih festivala. Vjerujem da će ovogodišnje izdanje u potpunosti ispuniti očekivanja publike", rekao je Grahovac.

Na konferenciji je istaknuto da je ovogodišnje izdanje Freshwave festivala obilježila i akcija dobrovoljnog darivanja krvi, realizovana u saradnji sa JZU Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske.

Akcija je okupila veliki broj dobrovoljnih davalaca iz Banjaluke, ali je podstakla i građane drugih gradova Bosne i Hercegovine da krv daruju u svojim lokalnim transfuzijskim službama.

Organizatori su poručili da ovakve inicijative potvrđuju da Freshwave nije samo muzički festival, već i platforma koja promoviše humanost, društvenu odgovornost i zajedništvo, te izrazili želju da akcija dobrovoljnog darivanja krvi postane tradicionalni dio festivalskog programa.