Sam Paganini i Fiona Kraft nova velika imena Freshwave festivala

Italijanski producent Sam Paganini i francuska DJ-ica i producentkinja Fiona Kraft nova su velika imena 14. Freshwave Festivala, koji će biti održan od 6. do 8. avgusta na tvrđavi Kastel u Banjaluci

Izvor: Promo/Fresh Wave Festival

Dvoje umjetnika, koji već godinama nastupaju na najvećim svjetskim festivalima i u najpoznatijim klubovima elektronske scene, dodatno potvrđuju ambiciju Freshwave festivala da i ove godine publici donese aktuelna i relevantna imena međunarodne elektronske muzike.

Dolaskom Paganinija i Fione Kraft međunarodni lineup Freshwave Festivala postaje još snažniji. Ranije su potvrđeni i Sébastien Léger te Denis Sulta, čime ovogodišnje izdanje donosi spoj različitih pravaca savremene elektronske muzike, od melodičnog housea i progressive zvuka do energičnog techna.

Nova imena stižu i na Live Stage, kojem se pridružuju Kosnik i Charna. Oni će nastupiti uz ranije najavljena regionalna imena kao što su Grše, Buč Kesidi, Zoster, Let 3, Vojko V, Z++ i Elemental, donoseći publici još raznovrsniji koncertni program

Sam Paganini već gotovo tri decenije važi za jednog od najprepoznatljivijih predstavnika techno scene. Njegov hit "Rave", sa više od 100 miliona streamova, postao je jedan od najuspješnijih techno singlova svih vremena i pjesma koja je odavno prerasla granice žanra. Tokom karijere objavljivao je izdanja za prestižne labele poput "Drumcodea", "Cocoon Recordingsa" i "Plus8", dok je kao DJ nastupao u kultnim klubovima i na festivalima kao što su Berghain, Fabric, Awakenings, Tomorrowland, Time Warp, Ultra Music Festival, Sonus i Sziget.

Njegovi nastupi prepoznatljivi su po snažnom grooveu, energičnom tempu i zvuku koji sam opisuje kao "sexy, groovy dark techno", zbog čega se već godinama nalazi među najtraženijim techno izvođačima na svjetskoj sceni.

Na Freshwave stiže i Fiona Kraft, umjetnica koja posljednjih godina bilježi snažan uspon na međunarodnoj house i progressive sceni. Klasično muzičko obrazovanje, produkcijski rad i prepoznatljiv osjećaj za atmosferu učinili su je jednim od najzanimljivijih imena nove generacije elektronske muzike.

Nakon uspjeha singla "Nomad" i EP-ja "Deeper Feelings", Fiona je pokrenula vlastitu izdavačku kuću "NON MERCI MUSIC", kroz koju razvija autentičan muzički izraz bez žanrovskih ograničenja. Njeni nastupi vodili su je na prestižne događaje i lokacije poput Exit Festivala, Ultra Music Festivala, Brunch Electronika, Hi Ibize, Fabric Londona, Watergate Berlina i Savaye Bali, dok je ovogodišnji raspored uključuje i nastupe na festivalima i klubovima kao što su Zamna, Koko London, Voodoo Village i Scorpios Mykonos.

Ovogodišnje izdanje Freshwave Festivala, koje se održava pod sloganom "Enter the Nexus", nastavlja da povezuje različite muzičke pravce, umjetnike i publiku, potvrđujući prepoznatljiv koncept festivala koji već četrnaest godina uspješno spaja svjetsku elektronsku produkciju sa najaktuelnijom regionalnom koncertnom scenom.

Od 6. do 8. avgusta, tvrđava Kastel ponovo će postati mjesto susreta ljubitelja muzike uz program koji još jednom potvrđuje Freshwave festival kao jedno od najznačajnijih muzičkih događanja u jugoistočnoj Evropi.

Ulaznice za 14. Freshwave Festival već su u prodaji putem sistema Kupikartu.ba, a trenutno su dostupne po promotivnim cijenama.

Cijena festivalske ulaznice iznosi 60 KM, VIP ulaznice 90 KM, dok je On Stage ulaznica, koja omogućava jedinstveno festivalsko iskustvo iz neposredne blizine izvođača, dostupna po cijeni od 150 KM.

Nakon rasprodaje prvog kontingenta, ulaznice će biti dostupne po cijenama 75 KM za festivalsku, 120 KM za VIP i 200 KM za On Stage ulaznicu, dok će u završnoj fazi prodaje cijene iznositi 90 KM, 150 KM i 250 KM.

Ulaznice su dostupne putem platforme Kupikartu.ba na adresi: www.kupikartu.ba/karte/event/7696/fresh-wave-festival