Freshwave Festival objavio live lineup: Grše, Buč Kesidi, Zoster i Let 3 stižu na Kastel

Freshwave Festival zvanično je objavio lineup live izvođača za ovogodišnje izdanje festivala koje će od 6. do 8. avgusta biti održano na tvrđavi Kastel u Banjaluci.

Publiku očekuju neka od najaktuelnijih regionalnih imena među kojima su Grše, Buč Kesidi, Zoster, Let 3, Vojko V, Z++ i Elemental.

Objavom live programa organizatori potvrđuju ovogodišnji festivalski koncept "Enter the Nexus", kroz koji žele povezati različite muzičke pravce, generacije publike i energije regionalne scene.

Ovogodišnji lineup donosi spoj alternativnog rocka, hip-hopa, indie zvuka, elektronskih uticaja i crossover izvođača koji već godinama obilježavaju savremenu regionalnu muzičku scenu.

Jedno od najtraženijih regionalnih hip-hop imena, Grše stiže na Kastel nakon niza rasprodanih nastupa širom regiona, dok će Buč Kesidi publici donijeti prepoznatljivu koncertnu energiju zbog koje važe za jedan od najvažnijih bendova nove generacije.

Na festival dolazi i mostarski Zoster, bend poznat po autentičnom zvuku i angažovanim tekstovima, dok će Let 3 još jednom potvrditi status jednog od najprovokativnijih i najenergičnijih live sastava u regionu.

Publiku očekuju i nastupi Vojka V i Z++, izvođača koji su obilježili novu eru regionalnog hip-hopa i trap zvuka, dok će Elemental donijeti prepoznatljiv spoj rapa, funka i društveno angažovanih tekstova.

Organizatori ističu da Freshwave ove godine dodatno širi festivalski koncept i postaje centralna tačka susreta različitih muzičkih pravaca.

"Nexus predstavlja tačku spajanja, mjesto gdje se susreću muzika, ljudi i ideje. Freshwave ove godine upravo kroz lineup pokazuje tu filozofiju festivala. Na jednom mjestu okupljamo izvođače različitih stilova i energija, ali sa istim ciljem, da publici ponudimo autentično i snažno festivalsko iskustvo", navodi se u saopštenju.

Dodaju da lineup još nije kompletiran, te da publiku uskoro očekuju nova imena i dodatni sadržaji koji će upotpuniti ovogodišnje izdanje festivala.Freshwave Festival održava se od 2012. godine i danas važi za jedan od najznačajnijih muzičkih festivala u jugoistočnoj Evropi, okupljajući hiljade posjetilaca iz zemlje, regiona i inostranstva.