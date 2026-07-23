Freshwave kompletirao lajnap: Recondite i Patrice Bäumel stižu na Kastel

Freshwave festival kompletirao je ovogodišnji izvođački program. Recondite i Patrice Bäumel predvode završna pojačanja, a publiku na tvrđavi Kastel očekuju brojna svjetska i regionalna imena elektronske i alternativne scene.

Izvor: Freshwave festival

Freshwave festival kompletirao je ovogodišnji izvođački program potvrdom dolaska još dva velika imena svjetske elektronske scene – njemačkog live izvođača Reconditea i DJ-a i producenta Patricea Bäumela.

Njihovim dolaskom zaokružen je lajnap festivala koji će i ove godine biti održan na tvrđavi Kastel, a organizatori ističu da publiku očekuje jedan od najjačih i žanrovski najraznovrsnijih programa u regionu.

Recondite i Patrice Bäumel zatvaraju spisak izvođača

Recondite je poznat po autentičnim live nastupima u kojima spaja melodične elektronske tonove, suptilne zvučne elemente i ambijentalnu atmosferu. Tokom karijere objavljivao je muziku za renomirane izdavačke kuće poput Innervisionsa i Ghostlyja, kao i za sopstveni Plangent Records, dok su njegovi nastupi prepoznatljivi po tome što se razvijaju u skladu s energijom publike.

Patrice Bäumel važi za jedno od najcjenjenijih imena amsterdamske klupske scene. Njegova izdanja objavljena za etikete Afterlife, Kompakt i Get Physical redovno se nalaze u setovima vodećih svjetskih DJ-eva, a nastup na Kastelu trebalo bi da donese prepoznatljivu energiju i vrhunsku klupsku atmosferu.

Na Kastel stižu svjetske i regionalne zvijezde

Izvor: Freshwave festival

Pored dva najnovija pojačanja, publiku očekuju nastupi međunarodnih izvođača kao što su Coeus, Denis Sulta, Fiona Kraft, Sam Paganini i Sébastien Léger.

Ljubitelji elektronske muzike moći će da slušaju i Menea, Mladena Tomića, Nebs Jacka i Sinišu Tamamovića, dok su za koncertni dio programa potvrđeni Buč Kesidi, Elemental, Grše, Let 3, Vojko V, Z++, Zoster i brojni drugi izvođači.

Na festivalu će nastupiti i veliki broj domaćih i regionalnih DJ-eva i producenata, među kojima su Coa, De Funk, Doel, Fratello, Hototo, Ice Axe, Ivan Z, Ladjarsky, Jan Frost, Luka Cikić, Machado, Mekhu, Milensi, Milhøuse, Naab, Nigel, Red Nine, Rikaya, S.A.B.R.I, Stefan Ivanković, Tara Bluu, Vahicabi i Vuk Vukosavljević.

Sve informacije o festivalskom programu, satnicama nastupa, pratećim sadržajima i ulaznicama dostupne su na zvaničnim kanalima Freshwave festivala.