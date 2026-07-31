BL ART festival u DKC "Incel": Sedam dana umjetnosti, aktivizma i regionalnog povezivanja

BL ART festival od 22. do 30. avgusta u DKC "Incel" donosi predstave, izložbe, filmove, radionice, književne promocije i koncerte.

Izvor: Magični teatar

Regionalni festival nezavisne umjetnosti i aktivizma BL ART biće održan od 22. do 30. avgusta u Društveno-kulturnom centru "Incel", gdje će kroz sedmodnevni program okupiti umjetnike, aktiviste i publiku iz cijelog regiona.

Ovogodišnje izdanje festivala nastavlja kampanju "Dok Incel živi - Sloboda stvara", koja kroz različite umjetničke forme povezuje stvaraoce iz regiona i promoviše značaj nezavisnih kulturnih prostora kao mjesta susreta, slobode izražavanja i zajedničkog djelovanja.

Izvor: BL Art

Festival počinje 22. avgusta radioničkim programom koji uključuje Laboratoriju magije Magičnog teatra, kao i DIY radionice izrade sito-štamparije i sito štampe koje vodi umjetnica Lea Bebek. Glavni festivalski program biće održan od 26. do 30. avgusta u DKC "Incel".

Festival će 26. avgusta otvoriti autorska predstava "Svemajkino", reditelja Muhameda Adema Merdžanića, u produkciji Magičnog teatra. Kroz savremeni ples, teatar slike, maske, muziku i video-projekcije predstava istražuje identitet, strah, prihvatanje i transformaciju.

Dan kasnije biće otvorena izložba akademskog slikara Muhameda Kafedžića, poznatijeg kao Minotaur Rex, pod nazivom "This Is A®merica". Izložba se bavi kontrastom između privida mirnog života i normalizacije nasilja, komercijalizacije djetinjstva i kolektivne desenzibilizacije, predstavljajući umjetnički odgovor na kulturu nasilja i zloupotrebu moći.

Istog dana publici će se predstaviti i muzički projekat Dunjaluk, koji čine Dunja Bahtijarević i Luka Čapeta, spajajući tradicionalne motive sa savremenim muzičkim izrazom.

Program 28. avgusta donosi književno veče i filmsku projekciju. Biće predstavljena knjiga "Ovo se ne može izbrisati" slovenačkog autora Andraža Rožmana, koja govori o brisanju 25.671 osobe iz registra stalnih stanovnika Slovenije 1992. godine i otvara pitanja ljudskih prava, identiteta i odgovornosti. Knjiga je uvrštena među deset najboljih izdanja objavljenih u Sloveniji tokom 2025. godine.

Izvor: BL Art

Nakon promocije slijedi projekcija filma "Yugo ide u Ameriku", reditelja Filipa Grujića i Alekse Borkovića. Film prati četvoro milenijalaca rođenih devedesetih godina u SR Jugoslaviji koji putuju kroz 24 savezne države SAD-a automobilom Yugo, tražeći odgovor na pitanje šta znači biti "najgori".

U subotu, 29. augusta, u dnevnom programu biće održan Kult Buvljak, na kojem će se predstaviti kreativci iz različitih oblasti i ponuditi svoje autorske radove, uz prostor za razmjenu i druženje.

Večernji program donosi nastupe bendova Sveta Pseta, instrumentalnog post-punk/noise rock trija iz Beograda, Jesss, sastava koji kombinuje psihodelične, eksperimentalne i metal uticaje, te dua Skier and Yeti, koji kroz spoj funka, drum and bassa, elektronike i etno zvuka istražuje granice savremene alternativne scene.

Vizuelni identitet ovogodišnjeg BL ART festivala potpisuje banjalučki dizajner i muzički umjetnik Saša Đorđević.

BL ART festival nastao je iz potrebe da nezavisna kultura, umjetnost i aktivizam ostanu vidljivi i dostupni zajednici. Kroz regionalno povezivanje umjetnika i publike, festival nastavlja da gradi prostor slobode, kreativnosti i solidarnosti u DKC "Incel".