Završen Međunarodni džez festival: Zelenkovac ugostio 1.500 posjetilaca i 11 bendova iz četiri zemlje

Međunarodni džez festival "Zelenkovac", koji je održan na istoimenom lokalitetu kod Mrkonjić Grada, okupio je oko 1.500 posjetilaca koji su u četiri koncertna dana u prirodnom ambijentu slušali kvalitetne muzičke sadržaje.

Izvor: Srna/Biljana Šajin

Na Festivalu je nastupilo 11 bendova iz Holandije, Mađarske, Srbije i Republike Srpske.

Organizator događaja Boro Janković izjavio je Srni da je ove godine bilo mnogo veće interesovanje staranaca za Festival, čiji je program bio sadržajan.

"Priroda je na Zelenkovcu i nakon Festivala ostala ista, netaknuta, što je jedan od glavnih ciljeva organizatora", istakao je Janković.

U okviru programskih sadržaja Festivala upriličene su i promocije knjiga, kao i izložbe.

Izvor: Srna/Biljana Šajin

Hans Milkens iz Holandije je na Festivalu predstavio svoju knjigu "Zvukovi tišine", koja sadrži tekst i fotografije, a u jednom dijelu, između ostalog, oslikava njegov doživljaj Zelenkovca, kao i drugih mjesta koje je posjetio.

Festival su podržale ambasade Holandije i Austrije, kao i austrijski Kulturni centar.

Međunarodni džez festival, koji je završen sinoć, organizovao je Ekološki pokret "Zelenkovac", a pokrovitelj je bila Opštinska uprava Mrkonjić Grad.