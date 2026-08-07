Počeo 26. Međunarodni džez festival na Zelenkovcu: Muzika, umjetnost i priroda na jednom mjestu

Na Zelenkovcu kod Mrkonjić Grada sinoć je otvoren 26. Međunarodni džez festival "Zelenkovac" na kojem će u potpuno prirodnom ambijentu, u četiri koncertna dana, nastupiti 11 bendova iz Holandije, Mađarske, Slovenije, Srbije i Republike Srpske.

Izvor: Srna/Biljana Šajin

Sinoć su nastupili bendovi Trio "Prim" iz Austrije i "Bregove dere" iz Slovenije.

Načelnik Mrkonjić Grada Dragan Vođević, koji je otvorio festival, izjavio je novinarima da je festival izuzetno značajan ne samo za ovu lokalnu zajednicu, već i za Republiku Srpsku, BiH, kao i regiju.

"Ovdje dolaze ljudi koji se istinski bave muzikom, stvaraju muziku u ovom prelijepom ambijentu. Nadam se da će još mnogo godina da okuplja ljude koji vole i istinski žive muziku", istakao je Vođević.

Organizator događaja Boro Janković rekao je da je festival prevazišao sve granice, te da je izrastao u ozbiljnu priču, kao i da je napravljena džez scena kakve nema nigdje.

"Imamo muzičkog urednika koji probere dobre bendove i učesnike, a sve se dobro i organizuje. Imamo široku veliku međunarodnu priču, gdje se muzičari susreću, razmjenjuju iskustva i znanja i drugo", naveo je Janković.

Janković je naglasio da je odziv publike dobar, kamp je pun, a svi smještajni kapaciteti u Mrkonjić Gradu su popunjeni.

Organizatori događaja su pored muzičkih sadržaja pripremili i niz drugih interesantih dešavanja, kao što su promocije mladih i starih pjesnika, izložbe i druge aktivnosti.

Večeras će nastupiti "Milan Petković trio" iz Srbije, "Sandra Halužan kvartet" iz Hrvatske i "Džentri sultan kvintet" iz iz Mađarske.

Posljednje festivalske večeri, u subotu, 8. avgusta, nastupiće "Ejot" iz Srbije, "Počeni škafi" iz Slovenije i "Rajvslinger" iz Holandije.

Festival su podržale ambasade Holandije i Austrije, kao i austrijski Kulturni centar.

Organizator 26. Međunarodnog džez festivala je Ekološki pokret "Zelenkovac", a pokrovitelj opština Mrkonjić Grad.

(Srna)