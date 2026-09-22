Uspon i pad "Spajdermen Lotusa": Kako je srednjoškolac prikupio 100.000 dolara, pa uništio sopstveni san

Gevin Konop je bio srednjoškolac iz Kalifornije kome je bio san da postane fimski reditelj, njega je u zamisli da napravi Spajdermen film podržao i Džon Vac.

Izvor: Youtube/Gavin J. Konop

Spajdermen je jedan od najpoznatijih i najvoljenijih fiktivnih likova u istoriji. Do sada je imao tri različite adaptacije u holivudskim igranim filmovima, ipak ubjedljivo najkontraverzniji Spajdermen film, za koji gotovo sigurno niste čuli, koji nije rađen u holivudskoj produkciji, a gledalo je preko 25 miliona ljudi jeste "Spajdermen Lotus".

Spider Man Lotus film Izvor: youtube/Comixbox

Ovaj film snimila je grupa fanova tinejdžera bez ikakve konekcije i dozvole za korišćenje lika, sa budžetom od 100.000 dolara koje su uspjeli da prikupe preko donacija na internetu.

Spajdermen je nastao u stripovima šezdesetih godina nakon čega je dobio sve moguće adaptacije od igranih i crtanih filmova, preko video igara, igračaka, pa sve do odjeće i školskog pribora.

Gevin Konop je bio srednjoškolac iz Kalifornije kome je bio san da postane fimski reditelj. Režirao je, montirao i glumio u brojnim kratkim filmovima svoje školske filmske sekcije.

Na svom jutjub kanalu je objavljivao edite Spajdermen filmova i igrica, na Instagramu je kačio svoje ideje i radnju za epizode izmišljene Spajdermen igrane serije, ali je bio i vrlo popularan na Tviteru (Sadašnji Iks) i izgradio autoritet među Spajdermen fanovima.

Tokom 2020. godine prolazio je kroz težak period u životu, tada je počeo da piše priču o Spajdermenu koji se nosio sa istim problemima kao i on. Inspiraciju je vukao iz dva čuvena Spajdermen stripa "Spiderman blue" u kom se Piter na dan zaljubljenih prisjeća svoje preminule djevojke Gven Stejsi i "The kid who collects Spiderman" gdje Piter posjećuje dječaka oboljelog od leukemije kome je ostalo svega nekoliko nedelja života i koji je njegov najveći fan, a na kraju skida masku i pokazuje mu svoj pravi identitet.

Početkom 2021. Gevin sa prijateljima pokreće kampanju, prokejat kojio bi publika finansirala donacijama, kako bi priču pretvorio u pravi film. Naziva ga "Spajdermen Lotus" po biljci koja u mitologiji predstavlja simbol ponovnog rađanja i buđenja, što se odnosi na njegovo psihološko stanje i pokušaja da nastavi dalje nakon gubitka Gven.

Ciljeve koje je postavio:

5.000 dolara za malu linearnu dramu fokusiranu na Piterove unutrašnje konflikte. 10.000 dolara bi dalo budžet za dodatne likove i animirane scene. 15.000 dolara bi dozvolilo još nekoliko akcionih scena i pravo dugometražno trajanje. 20.000 dolara bi mu omogućilo da napravi film o kojem sanja baš onako kako ga je zamislio

Kampanja je počela solidno, u prvih nedelju dana zahvaljujući pratiocima na društvenim mrežama sakupio je nešto više od 2.000 dolara. Kada je nakon samo osam dana objavio slike kostima. Kostim je bio vjeran stripovima, u potpunosti ručno rađen i izgledao je kao da ga je mogao sastaviti tinejdžer od njemu dostupnih materijala.

Internet je eksplodirao, slike odijela su postale viralne, a kampanja je prikupila preko 100.000 dolara.

Međutim, Gevin je otkrio da fotografije koje su podigle cijeli hajp nisu prave, već da ih je u 3D projektu napravio njegov tim za specijalne efekte.

Cilj je bio da pokažu kako su umjeli da naprave realistične modele, da ljudi nisu ni provalili da je u pitanju bila kompjuterski generisana slika.

Narednog dana bio je objavljen trejler za film, gdje je sve izgledalo vrhunski, a video se završava prepoznatljivim osmijehom Grin Goblina, te su svi mislili da se i on pojavljuje u filmu. Fanovi su bili oduševljeni, a trejler skuplja preko 3 miliona pregleda.

Spajdermen Lotus Trejler Izvor: youtube/GavinJ.Konop

Samo dan pre objavljivanja filma Gevin dobija poruku od Džona Vaca, reditelja aktuelne trilogije u kojoj glavnu ulogu igra Tom Holand. Poručio mu je da je trejler odličan i pružio mu podršku.

Zbog skandala oko rasizma, a potom i snimaka i scenarija koji su iscurjeli u javnost, Gevin je nestao sa interneta, a mesecima nije bilo nikakvih vijesti o filmu "Spajdermen lotus". U međuvremenu mnogi donatori tražili su povraćaj novca.

Djelovalo je kao da je Konop odustao od projekta, ipak 3. septembra 2022. oglasio se na svom Jutjub kanalu, izvinio se za rasističke poruke koje su procurjele u javnost i osporio skrinšotove koji su se širili internetom. Takođe otkriva da je sve vrijeme radio na filmu i da mu nikada nije palo ni na pamet da odustane od projekta.

Spajdermen Izvor: youtube/stefansmc

Narednog mjeseca izlazi finalni trejler, nakon čega ponovo nastaje tišina, a konačno 12.08.2023. Spajdermen je objavljen na Jutjubu.

Međutim, iako se vidi da su novac dobro uložili, scenario zbog depresivnih momenata i dijaloga, našao se na udaru onih koji su ga pogledali, a na imbd je ostvario ocjenu 3.1

(stefansmc/MONDO)