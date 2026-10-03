Završeno snimanje treće sezone serije "Wednesday": Stiglo holivudsko pojačanje

Nakon sedam mjeseci snimanje trećeg nastavka globalnog Netfliksovog fenomena "Wednesday" zvanično je završeno 30. septembra u Irskoj.

Izvor: Netflix

Glumica Džena Ortega ponovo se uselila u kožu omiljene namrgođene junakinje, ovoga puta pod budnim okom kreatora Alfreda Gouga i Majlsa Milara, dok je Tim Barton, ponovo ostavio svoj prepoznatljivi pečat u produkciji.

Tim povodom objavljena je i nova fotografija Džene za pisaćom mašinom, u dobro poznatom, mračnom izdanju koje je oduševilo fanove širom planete.

Iako produkcijski tim strogo čuva detalje zapleta pod ključem, već sada je poznato da treća sezona donosi apsolutnu glumačku buru i spektakularna pojačanja.

Season 3 production has met its grave.pic.twitter.com/05mFLTradb — Wednesday Addams (@wednesdayaddams)September 30, 2026

Ekipi su se priključile holivudske legende Vinona Rajder i Eva Grin, pri čemu će fatalna Eva tumačiti mračnu i dugo očekivanu tetku Ofeliju.

Pored njih, u novim epizodama serije gledaćemo i Linu Hidi, Endrua Makartija i Džejmsa Lansa.

U seriju se vraćaju i Ketrin Zita-Džouns (Mortiša), Luis Guzman (Gomez), Ema Majers (Enid) i Hanter Duhan (Tajler) ponovo su na broju. Nakon što je prethodna sezona pomjerila granice i odvela likove van poznatih okvira, autori najavljuju da će ovo poglavlje biti vizuelno najambicioznije i ubjedljivo najmračnije do sada.

First look at Wednesday in Paris in ‘WEDNESDAY’ Season 3.



Coming soon to Netflix.pic.twitter.com/UbpTYdRvGS — DiscussingFilm (@DiscussingFilm)April 20, 2026

Nakon što su pale posljednje klape, serija zvanično prelazi u dugu i zahtjevnu fazu postprodukcije, koja uključuje vrhunske vizuelne efekte i detaljnu zvučnu obradu. Iako Netflix još uvijek drži u tajnosti tačan datum izlaska, premijera se sa velikim uzbuđenjem očekuje tokom 2027. godine.

(Informer,MONDO)