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Film s Lepom Brenom 20 godina bio zabranjen na RTS-u: Reagovala i vlast, a za sve kriva jedna rečenica (Video)

Film s Lepom Brenom 20 godina bio zabranjen na RTS-u: Reagovala i vlast, a za sve kriva jedna rečenica (Video)

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Prvi dio filma "Hajde da se volimo" snimljen je davne 1987. godine, a na RTS je prvi put prikazan tek 2008.

Film s Lepom Brenom 20 godina bio zabranjen na RTS-u Izvor: Youtube printscreen/FunnyVideosTony

"Hajde da se volimo" je kultna srpska muzička komedija iz tri dijela koja je obilježila kraj osamdesetih i početak devedesetih godina i ostala upamćena kao jedan od najpopularnijih filmova tog vremena.

Glavnu ulogu igrala je folk zvijezda Lepa Brena, koja je u ovom ostvarenju glumila samu sebe -pjevačicu na vrhuncu karijere.

Radnja filmova prati Brenu na turneji, kroz niz komičnih situacija, zapleta sa obožavaocima, menadžerima i novinarima, sve uz puno muzike, šarma i humora.

Pored Brene, u filmu se pojavljuju i članovi njenog benda "Slatki greh", ali i niz poznatih glumaca među kojima su bili Dragomir Gidra Bojanić, Svetislav Goncić, Velimir Bata Živojinović, Milan Štrljić, Žika Milenković i mnogi drugi, a gledaoci su imali prilike da ga gledaju u bioskopima, kasnije VHS kasetama i TV kanalima, ali ne i na Javnom servisu.

"Hajde da se volimo" je čak 21 godinu bio zabranjen na RTS-u, već na svim televizijama tadašnje Juge s nacionalnom frekvencijom.


Zašto je film bio zabranjen?

Postoje dvije verzije zašto je došlo do zabrane prikazivanja.

Jedan je odluka tadašnjeg rukovodstva televizije da film sadrži previše "šunda" i komercijalnog kiča. Državna televizija je u to vrijeme njegovala drugačiji programski pristup, pa su Brenini filmovi smatrani neprimjerenim za njihov zvanični repertoar.

Druga priča je da je film "Hajde da se volimo" bio zabranjen za emitovanje zbog spornog skeča koji je ismijavao tadašnju političku situaciju i tenzije u Jugoslaviji, što je ocijenjeno kao neprikladno za emitovanje na državnoj televiziji.

Izvor: YouTube/Screenshot

Tokom jedne scene u hotelu, konobar se javlja na telefon i izgovara rečenicu: "Maršal je na liniji", aludirajući na Tita, što je u tom trenutku bilo politički osjetljivo i cenzurisano, te je tadašnja vlast navodno odmah reagovala.

Nakon toliko godina, pojavila su se dodatna pojašnjenja:

Zbog tadašnjih strogih pravila o autorskim pravima i emitovanju, Televizija Beograd (današnji RTS) nije mogla da se dogovori sa produkcijom oko otkupa prava za televizijsko prikazivanje filma "Hajde da se volimo".

Zbog ovog spora, film je na nacionalnoj televiziji premijerno prikazan tek 2008. godine, odnosno 21 godinu nakon bioskopske premijere.

Lepa Brena, Hajde da se volimo 1
Izvor: YouTube

(Mondo)

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Tagovi

lepa brena film Hajde da se volimo

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