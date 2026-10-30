Novi izgled Dženifer Lorens izazvao reakcije: Hirurzi procjenjuju da bi plastične operacije mogle koštati 30.000 dolara

Tri plastična hirurga, od kojih nijedan nije liječio Dženifer Lorens, na osnovu fotografija procjenjuju da je glumica možda imala operaciju kapaka i podizanje obrva. Prema mišljenju jednog od njih, takvi zahvati kod vrhunskog hirurga koštaju više od 30.000 dolara.

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Nove fotografije oskarovke, snimljene ove sedmice, podstakle su nagađanja o estetskim zahvatima. Američki portal Page Six zato je za mišljenje pitao tri plastična hirurga, a sve njihove procjene zasnivaju se isključivo na fotografijama.

Dr Semjuel Golpanian smatra da je Lorensova možda imala blefaroplastiku, odnosno korekciju gornjih kapaka. Ovaj zahvat se, kako kaže, često radi uz podizanje obrva, pa ne isključuje ni tu mogućnost. Uže obraze pripisuje mogućem gubitku kilograma ili uklanjanju masnog tkiva iz obraza, ali ističe da se to ne može utvrditi samo na osnovu fotografija.

Dr Šon Meknili iz Portlanda kaže da je njen izgled u skladu s oba zahvata. Primijetio je i da joj je lijeva obrva nešto više podignuta od desne. Prema njegovoj procjeni, oba zahvata obično koštaju oko 15.000 dolara, dok cijena kod vrhunskog hirurga u Los Anđelesu ili Beverli Hilsu prelazi 30.000 dolara.

Treći hirurg, dr Rozbeh Torabi, ima drugačije mišljenje. Kaže da je glumica možda imala podizanje obrva, ali da joj kapci ne izgledaju operisano. Suptilne promjene, prema njegovom mišljenju, mogu biti i rezultat primjene botoksa, manje količine filera i laserskih tretmana.

Lorens nije potvrdila da je imala operaciju kapaka niti podizanje obrva, a njeni predstavnici nisu komentarisali nagađanja. Ranije ove sedmice, u intervjuu za The Cut, otkrila je da je uradila podizanje grudi i da se nada da će jednog dana uraditi i fejslifting.

Glumica ove sedmice predstavlja i svoj brend proizvoda za njegu kose Mes. U braku je s Cookeom Maroneyjem od 2019. godine.

(Mondo)