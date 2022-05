5 savjeta profi fotografa: Evo kako se prave najbolje fotke mobilnim telefonom

Svi mislimo da je za profesionalnu fotografiju neophodno da imamo i skupocene foto-aparate, ali nas je Vladimir Milivojević naučio da to nije tako. Moguće je i sa mobilnim telefonom, poput Xiaomi 12, napraviti savršene fotografije. Evo i savjeta kako!

Izvor: MONDO/Milutin Vujičić - slikano Xiaomi 12 telefonom

Svjetski priznati fotograf Vladimir Milivojević, poznatiji pod pseudonimom Boogie, imao je priliku da radi sa velikim zvijezdama iz svijeta sporta, mode, muzike ili filma, ali kako to izgleda kada umjesto profesionalne opreme mora da se "snađe" i koristi kameru na telefonu?

To smo saznali od 8. do 10. maja u Luštici gdje je Xiaomi održao "masterclass radionicu" za novinare iz regiona, a Milivojević je imao zanimljiv izazov. Njegov zadatak bio je da obuči novinare koji su navikli samo na "podigni i klikni" fotografisanje telefonom, iako je samo nekoliko dodatnih koraka potrebno da bi vaša fotografija izgledala profesionalno. I upravo to Milivojević ističe kao prvu i najvažniju stvar: dobar fotograf može i sa telefonom da napravi vrhunsku fotografiju, dok loš ne može ni sa najboljom opremom na svijetu.

Izvor: MONDO/Milutin Vujičić - slikano Xiaomi 12 telefonom

Ipak, niko ne voli kada mu kažu da izgleda kao da je "slikao veš mašinom", tako da nije na odmet imati dobru kameru na telefonu i upravo takvu posjeduje novi model iz Xiaomi porodice. U pitanju je Xiaomi 12 koji je zvanično predstavljen u martu i na kome je kamera od 50 MP jedan od najboljih dodataka.

Napraviće fotografije koje kvalitetom mogu bez problema da stanu u rang sa DSLR foto-aparatima, ali da bi fotka imala "profi vajb" - poslušajte savjete koje nam je dao Boogie.

1) NE MORA TA SATURACIJA TOLIKO!

Jedan od prvih savjeta koji je Vladimir Milivojević dao novinarima bio je da se smanji saturacija pri fotografisanju, odnosno zasićenje bojom. Posebno ako je osvjetljenje dobro, a kako ide ljeto i sezona godišnjih odmora - to ne bi trebalo da vam pravi problem.

Xiaomi 12 ima vrlo izražen kolorit i smanjenje saturacije, koje je moguće u Pro modu kamere, i dalje će donijeti dovoljno jarke boje. Učiniće i da vaše fotografije ne djeluju "vještački", dakle biće prirodnije i profesionalnije, dok je svakako pri naknadnom editingu moguće pojačati određene boje ukoliko niste zadovoljni.

Samo pri tmurnijim danima biće vam potrebna jača saturacija, dok je boja neba i pri smanjenju ove opcije vjerodostojnija onome što zaista vidite na licu mjesta.

Upravo će naturalnost fotografija napraviti razliku na vašem Instagram fidu.

SPECIFIKACIJE XIAOMI 12 FORMA: 179 grama, 152.7x69.9x8.2 mm, Corning Gorilla Glass Victus (napred) i Corning Gorilla Glass 5 (nazad).

DIMENZIJE: 6.28 inča, 89.2% veličina ekrana

REZOLUCIJA: AMOLED (OLED) ekran, 2400x1080px, 419 ppi gustina

BATERIJA: 4500mAh Li-Po

MEMORIJA: 8/12GB LPDDR5, 128/256GB

KAMERA: glavna 50 MP, široka 13MP, telefoto 5MP, selfi 32MP

PROCESOR: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4nm izrada), 8 total cores, MAX 3GHz

2) TRAŽI NEOBIČAN UGAO

Svi smo navikli da se ne trudimo previše kada želimo da fotografišemo telefonom - samo ga uperimo gdje želimo i dobićemo ono što nam je potrebno. Ipak, malo truda može da nam donese značajno bolju fotografiju i zato probajte da mijenjate uglove i videćete veliku razliku.

Podizanje telefona prilikom fotografisanja portreta doneće vam drastično bolji rezultat i svi će vam biti zahvalni na tome. Ne bežite od toga da probate i fotografije iz "ptičje perspektive" za stvari koje vam na prvu loptu nisu za to, dok slobodno probajte da potpuno rotirate telefon i time ćete dobiti drugačiji ugao pošto će kamera biti naopačke.

Kada god fotografišete probajte da isti predmet ili osobu sagledate iz više uglova, tako ćete "istrenirati oko" i usput ćete postati sve vještiji.

Samo vježbom možemo da postanemo bolji fotografi. "Idite odmah napolje i fotkajte!", savjetuje Milivojević.

3) KRŠI SVA PRAVILA, SLOBODNO!

Ako ste čuli za "pravilo trećina" ili "zlatni rez" - slobodno zaboravite na to. Zvuči pomalo surovo, ali dobra fotografija leži baš u nesavršenostima, poručuje Milivojević i dodaje da je simetrija često precijenjena. Dobra fotografija nastaje baš kada se ne podredimo svim pisanim i nepisanim pravilima i odlučimo da rizikujemo i dopustimo da nas vodi unutrašnji osjećaj.

"Ili ti se odmah sviđa ili ti se ne sviđa, nema tu velike filozofije...", poručuje slavni fotograf.

Izvor: MONDO/Milutin Vujičić - slikano Xiaomi 12 telefonom

Boogie smatra da nije greh čak "odsjeći" glavu ili oči na fotografiji, baš tada u fokus dolaze druge stvari zbog kojih će naša fotka biti "umjetničkija". I to nema veze sa imenom koje stoji iza nje, dobar fotograf će to znati da cijeni, iako će možda amaterskom oku biti čudno.

Zbog toga slobodno kršite sva pravila, fokusirajte se na detalje i ne marite previše da li su u lijevoj trećini fotke, mnogo je važnije šta ste hteli fotografijom da kažete.

4) MOD ZA PORTRETE JE ČUDO!

Izvor: MONDO/Milutin Vujičić - slikano Xiaomi 12 telefonom

Već dugo na kameri mobilnog telefona postoji "Portrait mode" i mnogi su primetili da će time dobiti bolje selfi fotografije, pošto se lijepo zamagli pozadina i istaknu se crte lica, ali je vrlo zanimljivo koristiti ga i tokom upotrebe glavne kamere na poleđini uređaja.

Vaše fotografije će dobiti profesionalniju notu i uz pomoć "klizača" možete da birate koliko će pozadina biti blurovana ili oštra, odnosno tu ćete moći da izbjegnete situaciju da deluje da je predmet fotografije "nalepljen" na pozadinu. Iako ne deluje da je ova opcija izmišljena da bi se pravile fotografije glavnom kamerom, nego isključivo selfiji, rezultati će vas iznenaditi posebno jer je mnogo toga automatizovano i nećete gubiti vrijeme na fokusiranje.

Tokom fotografisanja ovim modom nije moguće zumiranje, što će vas naterati da pažljivo tražite ugao i približite se subjektu vaše fotografije.

5) NAJVAŽNIJE - IGRAJ SE!

Izvor: MONDO/Milutin Vujičić - slikano Xiaomi 12 telefonom

Vladimir Milivojević podsjeća da je čar fotografije u tome da se dobro osjećate kada uperite uređaj i osjetite adrenalin, a to je moguće samo ako se prepustite osjećaju i ne shvatite to kao obavezu, nego nešto što vas zaista pokreće.

Sjajne opcije možete da pronađete u "Pro mode" u aplikaciji kamere gdje ručno podešavate sve detalje o kojima inače brinu i profesionalni fotografi prilikom postavljanja kompozicije. Od "brzine okidanja" do osetljivosti na svetlost (ISO), a tu je i takozvani Ultra HD mode gde ćete dobiti najkvalitetniju fotografiju koju Xiaomi 12 može da napravi (50 MP), što je na kraju krajeva zaista impresivan rezultat.

Neće vas razočarati ni Night mode, koji je znao da bude mana na mnogim telefonima, dok na ovom uređaju nećete morati da pazite da fotografišete dok ne padne mrak jer se plašite da tada više nećete moći da izvučete kvalitetnu fotku.